Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (21.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dass sich Politiker und kleinere Tech-Unternehmen bisweilen über monopolistisches Verhalten und überhaupt zu viel Marktmacht der Big-Tech-Konzerne beklagen würden, sei nicht verwunderlich. Etwas amüsant werde es dagegen, wenn sich Marktführer untereinander in die Pfanne hauen würden - oder es zumindest versuchen würden. In einem aktuellen Fall gehe es um die Microsoft-Cloud Azure.Google (Alphabet) werfe Microsoft vor, zu strenge Lizenzbedingungen im Cloud-Bereich zu haben, und habe seinen Rivalen sogar bei der US-Handelsaufsicht FTC angeschwärzt. In einem Schreiben von der Alphabet-Tochter werde Microsoft vorgeworfen, der Konzern binde seine Kunden mit unfairen Bedingungen an sich, um den Cloud-Markt zu beherrschen.Google schreibe, Microsoft könne es Kunden schwermachen, Angebote außerhalb seines Cloud-Angebots Azure zu nutzen. Google zufolge seien Microsofts Lizenzbeschränkungen ein komplexes Geflecht. Die Kontrolle, die Microsoft ausübe, sei ein erhebliches Risiko für die nationale Sicherheit und die Cybersicherheit. Auch Oracle bekomme in dem Schreiben einen Seitenhieb ab.Ganz unmotiviert sei das Schreiben von Google übrigens nicht gekommen. Zuvor habe die FTC eine Anfrage an Unternehmen verschickt, um mögliches wettbewerbswidriges Verhalten im Cloud-Bereich aufzudecken.Was aus dem aktuellen Fall werde, bleibe abzuwarten. Der Ball liege nun bei der FTC. Wirklich kursbewegend dürfte der etwas überzogen wirkende Vorwurf von Google derzeit nicht sein. Die Microsoft-Aktie falle wohl vor allem, weil auch der Gesamtmarkt heute erneut unter Druck stehe. Der Kurs der Alphabet-Aktie sei ebenfalls im Rückwärtsgang. Noch sind die Korrekturbewegungen aber völlig im Rahmen und langfristig gesehen sind sowohl Alphabet als auch Microsoft klassische Tech-Basisinvestments, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link