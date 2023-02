Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (16.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Im Kampf um Marktanteile im Cloud-Sektor setze Google auf mehr Flexibilität. Der dabei adressierte Kostenaspekt solle bei der Sparte auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld für Wachstum sorgen. Das Kostenargument dürfte bei einem zuletzt gewonnenen Großauftrag ebenfalls eine Rolle gespielt haben.Mit dem neuen Programm "Flex Agreements" sollten Kunden ab sofort die Google Cloud nutzen können, ohne sich vorab für ein - meist mehrjähriges - Paket entschieden zu haben. Google habe außerdem angekündigt, mit "Standard", "Enterprise" und "Enterprise Plus" in den nächsten Quartalen drei neue Preismodelle ausrollen zu wollen. Der Schritt dürfte auch eine Reaktion darauf sein, dass Kunden angesichts weiter unsicherer wirtschaftlicher Aussichten vor größeren, langfristigen Investitionen zurückschrecken würden.Die Google Cloud sei mit einem Marktanteil von 11% aktuell weltweit die Nummer drei hinter Amazons AWS (34%) und Azure von Microsoft (21%). Umsatzseitig habe der Konzern aber im letzten Geschäftsquartal den stärksten Rückgang der Top Drei hinnehmen müssen. Mit einem Zuwachs von 32% habe das Plus 5% unter dem des Vorquartals gelegen. Microsoft Cloud-Umsatzwachstum sei von 24 auf 22% gesunken, wohingegen AWS von 27 auf 29% habe zulegen können.Anfang dieser Woche habe die Alphabet-Tochter allerdings mit einem Großauftrag aufhorchen lassen. Die Zusammenarbeit mit dem Fahrdienstvermittler Uber werde ausgeweitet. Der Schritt sei Teil einer mehrjährigen Multi-Cloud-Strategie mit Oracle und Google. Die Entscheidung für die Lösung aus Mountain View dürfte Branchenkreisen zufolge auch unter Kostengesichtspunkten gefallen sein.Die Google Cloud habe in den letzten drei Jahren in beachtlichem Umfang Marktanteile gewonnen. Mit der Entscheidung, flexiblere Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen, sei der Konzern gut aufgestellt, den Wachstumskurs weiter fortsetzen zu können. Da im für Alphabet noch wichtigeren Werbegeschäft jedoch weiterhin eine Abschwächung drohe, bleibe "Der Aktionär" vorerst an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2023)Hinweis:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Aktien von Amazon.com befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.