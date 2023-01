XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (23.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Drei Quartale in Folge habe der US-Internetkonzern die Erwartungen der Analysten und Anleger enttäuscht. Ungewöhnlich für den Big-Tech-Stock, der auch in Krisenzeiten wie dem Corona-Crash als sichere Wette gegolten habe. Das Google-Kerngeschäft liefere aber schlichtweg nicht mehr das erwartete Wachstum. Sicherlich könnte es ein rein zyklisches Problem sein, das den Marktführer aktuell unter Druck setze. Getreu dem Motto: Gehe die Rezession vorüber, kämen Werbedollar und das Wachstum zurück.Alphabet habe allerdings auch mit strukturellen Problemen zu kämpfen. So habe sich die Wettbewerbssituation durch neue Konkurrenten wie TikTok verschärft und Microsoft plane mit der Integration von ChatGPT eine hochspannende Innovation bei der Suchmaschine Bing. Gleichzeitig habe sich Google nach dem Corona-Boom 2020/21 für eine länger anhaltende Periode rasanten Wachstums aufgestellt.Immerhin scheine das Management nun einige strukturelle Probleme anzupacken, wie die jüngst angekündigte Entlassung von 12.000 Mitarbeitern zeige. Zudem seien die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin um Rat gefragt worden, was angesichts der Bedrohung durch ChatGPT unternommen werden könne. Aktionen, die auf jeden Fall die Nerven der Anleger beruhigt hätten, wie die Kursgewinne vom Freitag deutlich zeigen würden.Wünschenswert wäre zudem ein verstärkter Fokus auf das gewinnbringende Werbegeschäft und weniger auf die Cloud, Waymo und Co. Insbesondere in Zeiten hoher Inflation und Rezession könnte dies den Anlegern weiteres Vertrauen zurückgeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:91,73 EUR +1,49% (23.01.2023, 17:29)