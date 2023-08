Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

125,34 EUR +0,74% (31.08.2023, 15:26)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

135,88 USD +0,97% (30.08.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandel. (31.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe. Amazon und Google würden ihre Sprachassistenten erstmals gleichzeitig auf einem Gerät nutzbar machen. Auf einer am Mittwoch vorgestellten Lautsprecher-Serie der Hifi-Marke JBL könnten sowohl Amazons Alexa als auch Googles Assistant angesprochen werden. Dabei könnten einige Aktionen wie Musik-Wiedergabe, Timer oder Wecker auch mit einem Sprachassistenten gestartet und mit einem anderen gestoppt werden.Das löse ein Problem, dass die Ko-Existenz von Assistenz-Systemen in einem Haushalt mit mehreren Personen mit sich bringe. Wenn zum Beispiel ein Familienmitglied die Musik mit einem Sprachassistenten starte und den Raum verlasse, würden andere Bewohner nicht unbedingt wissen, ob das über Alexa oder den Assistant passiert habe. Die Universal-Befehle seien für solche Situationen erfunden worden, habe Amazon-Manager Mark Yoshitake gesagt.Die Sprachassistenten hätten aber darüber hinaus keine Daten untereinander ausgetauscht, habe Marissa Chacko von Google betont. Wenn über den Assistant die Musik-Wiedergabe ausgelöst worden sei, erfahre Alexa nur, dass es gerade eine Aktivität gebe, die gestoppt werden könne - aber nicht, welcher Song abgespielt werde. Die jeweiligen Personalisierungs-Funktionen der Sprachassistenten - wie etwa die Erkennung von Nutzern an der Stimme - seien derweil weiter verfügbar.Die beiden Sprachassistenten würden sich ein Mikrofon-System in den JBL-Lautsprechern teilen. Amazon und Google hätten entsprechend eine Lösung für Situationen finden müssen, in denen Personen in einem Haushalt sie gleichzeitig ansprechen würden - oder auch zwei Aktionen im selben Moment ausgelöst würden. Eine Software sorge deshalb dafür, dass die Assistenten in solchen Fällen nacheinander aktiv würden.Die Aktie der Google-Mutter Alphabet als auch die Aktie von Amazon hätten sich in den vergangenen Monaten sehr stark entwickeln können. Dementsprechend würden AKTIONÄR-Leser, die den Empfehlungen im März respektive Januar dieses Jahres gefolgt seien, satt im Plus liegen.DER AKTIONÄR bleibe weiter optimistisch und empfehle bei beiden Aktien, die Gewinne laufen zu lassen. Ein Stopp bei 89,00 Euro (Alphabet) bzw. 95,00 Euro Amazon sichert nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link