Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

135,16 EUR +0,61% (22.01.2024, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

147,12 USD +0,51% (22.01.2024, 17:22)



ISIN: US02079K3059

US02079K3059



WKN: A14Y6F

A14Y6F



Ticker-Symbol: ABEA

ABEA



NASDAQ-Symbol: GOOGL

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (22.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL unter die Lupe.Einmal mehr gebe es dieser Tage bei einem Big-Tech-Konzern Entlassungen. Das sei für sich genommen keine überraschende Nachricht. Bei einer Abteilung der Alphabet-Tochter Google gehe die Unternehmensführung nun aber womöglich noch einen Schritt weiter und wolle unter anderem externe Investoren an Bord holen.Die Google-Abteilung X (nicht zu verwechseln mit Elon Musks Vorliebe für die Bezeichnung "X") entlasse Dutzende Mitarbeiter und überlege laut Insidern seit einigen Monaten, externe Venture-Kapitalgeber einzubeziehen. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach werde dafür die Struktur von X so umgearbeitet, dass einzelne Projekte einfacher als Start-ups abgespalten werden könnten, um dann sowohl von Alphabet als auch externen Geldgebern unterstützt zu werden.X sei Googles Abteilung für sogenannte "Moonshot"-Projekte. Das seien experimentelle Ansätze, die bestenfalls das Leben von mindestens einer Milliarde Menschen zum Besseren verändern würden. Dabei könne es zum Beispiel um Lösungen zum Thema Klimawandel und Heilmittel gegen Krebs gehen.Bislang würden die sehr spekulativen Wetten aber vor allem jede Menge Geld fressen. Vorzeigbare Ergebnisse in Form tatsächlicher (Business-)Gamechanger habe es in den vergangenen Jahren hingegen eigentlich nicht gegeben. Dieser Ansatz sei in Zeiten gestiegener Zinsen bei Investoren nicht mehr ganz so gefragt, zumal Google halt bislang kaum profitgenerierende Ergebnisse vorweisen könne.Es sei eine Zeit der Konsolidierung bei den Big-Tech-Konzernen. Die kolportierten Änderungen bei Google würden ins Bild passen. Die Zeit der teuren Experimente mit vagen Erfolgsaussichten sei zwar nicht ganz vorbei, aber der Gürtel werde enger geschnallt. Für Anleger kein Grund zur Beunruhigung. Die Alphabet-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (A).