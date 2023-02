XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

90,65 EUR -0,24% (01.02.2023, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

101,43 USD +1,56% (01.02.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (02.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Im November und dann nochmals zu Jahresbeginn habe die Alphabet-Aktie jeweils Tiefpunkte bei 83,45/85,57 USD ausgeprägt. Per saldo gewinne damit ein möglicher Doppelboden an Konturen, zumal zuletzt die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 96,16 USD) gelungen sei. Was für eine untere Umkehr noch fehle, sei ein nachhaltiger Spurt über die Kumulationszone bei rund 103 USD. In diesem Bereich würden diverse charttechnische Barrieren zusammenfallen, wie z.B. der Abwärtstrend seit Frühjahr vergangenen Jahres (akt. bei 101,24 USD), die Nackenlinie des diskutierten Doppelbodens (101,75 USD) sowie die Glättung der letzten 38-Wochen-Linie (akt. bei 103,91 USD). Da eine abgeschlossene Bodenbildung ein rechnerisches Kursziel von fast 120 USD aktivieren würde, käme ein erfolgreicher Ausbruch einem echten "game changer" gleich.Rückenwind komme derzeit von verschiedenen Indikatoren. So habe der MACD gerade ein neues Einstiegssignal geliefert und auch die Relative Stärke (Levy) kratze an ihrem Schwellenwert von 1. Um die beschriebene Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die langfristige Glättung der letzten 200 Wochen nicht mehr nachhaltig zu verletzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 02.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:95,79 EUR +3,78% (02.02.2023, 08:51)