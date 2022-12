Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (22.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Begeisterung für den Chatbot ChatGPT sorge einem Medienbericht zufolge für Panik beim Alphabet-Management. Dort sehe man die künstliche Intelligenz als Bedrohung für das eigene Suchmaschinen-Geschäft und damit für den Hauptumsatzbringer des Unternehmens. Die Aktie stecke weiter im Abwärtstrend.Ende November habe das Start-up OpenAI seinen Chatbot ChatGPT präsentiert und mehr als eine Million Anmeldungen binnen einer Woche registriert. Neben Funktionen wie dem Schreiben von eigenen Texten könne die künstliche Intelligenz (KI) unter anderem auch nach Definitionen oder Produkten befragt werden. Insbesondere diese Fähigkeiten hätten laut The New York Times für helle Aufregung und der Ausrufung der "Alarmstufe Rot" im Google-Management geführt.Dem Artikel zufolge bestehe die Sorge, ChatGPT könnte das für den Konzern elementar wichtige Suchmaschinen-Geschäft ernsthaft bedrohen. Alleine im dritten Quartal 2022 hätten die Google Suche und das -Werbegeschäft (exklusive YouTube) 47,4 Milliarden Dollar und damit fast 69 Prozent des Konzernumsatzes umgesetzt. Alphabet-CEO Sundar Pichai habe daher Teams aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens angewiesen, neue KI-Prototypen und -Produkte zu entwickeln und zu veröffentlichen, um ChatGPT zu kontern.Die Aufregung des Managements habe bislang noch nicht auf die Anleger übergegriffen. Die Alphabet-Aktie habe am Mittwoch 0,6 Prozent zulegen können und notiere auch am Donnerstag vorbörslich leicht im Plus. Allerdings würden die Papiere - wie ein Großteil des gesamten Tech-Sektors - weiter im Abwärtstrend stecken."Der Aktionär" hält die Alphabet-Aktie daher weiter für langfristig aussichtsreich. Anleger sollten vor einem Einstieg allerdings zumindest eine Bodenbildung abwarten, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 22.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: