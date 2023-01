Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

92,39 EUR -0,77% (24.01.2023, 10:39)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

92,49 EUR -0,22% (24.01.2023, 10:21)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

101,21 USD +1,94% (23.01.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (24.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Anleger blicken, Nachdem die Entlassung von 12.000 Mitarbeitern angekündigt worden sei, würden die Anleger wieder etwas zuversichtlicher auf die Alphabet-Aktie blicken. Die Alphabet-Aktie habe in den vergangenen fünf Handelstagen rund 8,4% zugelegt. Doch im nachbörslichen Montagshandel habe es dann einen erneuten Dämpfer für das Kerngeschäft des US-Konzerns gegeben.Laut einem Bericht von Bloomberg stehe das US-Justizministerium kurz davor, Google wegen der Dominanz des Suchmaschinenriesen auf dem digitalen Werbemarkt zu verklagen. Bereits am heutigen Dienstag könnte die Klage beim Bundesgericht eingereicht werden, spätestens aber Ende der Woche, wie Insider gegenüber der Nachrichtenagentur berichtet hätten.Google habe argumentiert, dass der Markt für Online-Werbung durchaus hart umkämpft sei. In der Vergangenheit habe das Unternehmen darauf hingewiesen, dass zu seinen Konkurrenten auch andere große Player wie Amazon.com oder Meta Platforms gehören würden.Die wohl anstehende Klage wäre die zweite Monopolklage des Justizministeriums gegen Google, das die Nummer eins auf dem 279 Mrd. USD schweren US-Markt für digitale Werbung sei und den Großteil der Technologie für Kauf, Verkauf und Bereitstellung von Online-Werbung kontrolliere.Gerade erst aus dem Abwärtstrend ausgebrochen, weil die Rezessionsangst am Markt verschwinde, da würden Alphabet-Anleger auf ein anderes Risiko ihres Investments hingewiesen. Das wieder aufkeimende Regulierungsrisiko sorge dafür, dass die Alphabet-Aktie im nachbörslichen US-Handel rund 0,9% verliere."Der Aktionär" rate vorerst dazu, bei Alphabet Abstand zu halten. Das Tech-Papier locke zwar mit einer günstigen Bewertung (23er-KGV 19; 23er-KUV 4,2), stehe jedoch angesichts zyklischer und struktureller Probleme sowie Regulierungsproblemen vor gewaltigen Problemen. Ein klassisches Value-Play sei die Alphabet-Aktie nicht, da der Burggraben aufgrund des immer stärkeren Wettbewerbs bröckele und bei anhaltenden Schwächen im Kerngeschäft auch die Profite übermäßig leiden könnten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: