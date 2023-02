Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (06.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Zum Wochenauftakt hätten einmal mehr die Befürchtungen vor höheren Zinsen auf den Aktien-Indices in New York gelastet. Der starke Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag wirke noch nach. Anleger würden fürchten, dass die US-Notenbank FED angesichts des robusten Jobmarktes restriktiver als zuvor gedacht gegen die hohe Inflation vorgehen könnte.Zudem drückten geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung, nachdem ein mutmaßlicher Spionage-Ballon vor der Küste der USA durch amerikanisches Militär abgeschossen worden sei.Der Leitindex Dow Jones Industrial sei im frühen Handel um 0,53 Prozent auf 33.745,19 Punkte gesunken. Kurz- und mittelfristig könnte sich nun das Chartbild für den Wall-Street-Index eintrüben, wie der Blick auf die 21- und die 50-Tage-Durchschnittslinie verrate.Für den marktbreiten S&P 500 sei es am Montag um 0,82 Prozent auf 4.102,58 Punkte nach unten gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe 0,96 Prozent auf 12.452,37 Punkte verloren. Dessen mehrwöchige Rally habe bereits am Freitag angesichts enttäuschender Quartalsberichte von Amazon und Alphabet vorerst geendet.Mit Blick auf die Einzelwerte habe eine Übernahmeofferte im Minensektor für Aufmerksamkeit gesorgt. So wolle sich der Goldminenbetreiber Newmont Corp ( ISIN US6516391066 WKN 853823 ) den australischen Goldschürfer Newcrest Mining für 17 Milliarden US-Dollar einverleiben. Die Newmont-Papiere hätten knapp vier Prozent eingebüßt. Barrick Gold eine Gegenofferte erwägen könnten. Die Anteilscheine von Barrick Gold hätten leicht nachgegeben.Die Papiere von Dell ( ISIN US24703L2025 WKN A2N6WP ) seien um mehr als vier Prozent gefallen. Der PC-Hersteller wolle angesichts der Schwäche auf dem PC-Markt Tausende Stellen streichen. Er reihe sich damit in die Entlassungswelle bei Tech-Firmen ein.Für die Aktien von Energizer Holdings sei es gar um rund neun Prozent nach unten gegangen. Der Hersteller von Batterien habe mit seinen Resultaten für das erste Geschäftsquartal enttäuscht.Die Kurse von in den USA notierten Papieren chinesischer Konzerne seien vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Washington und Peking abgerutscht. Die Hinterlegungsscheine des chinesischen Online-Händlers Alibaba ( ISIN US01609W1027 WKN A117ME ) etwa seien um mehr als zwei Prozent gefallen. Die Aktien der E-Commerce-Plattform Pinduoduo seien als Schlusslicht im NASDAQ 100 um fast fünf Prozent abgesackt.Gegen den Trend hätten die Papiere von Tesla ein halbes Prozent gewonnen und damit an ihren Aufwärtstrend seit Anfang des Jahres angeknüpft. Der Elektroautobauer hatte in den USA die Preise für sein Model Y nach einer Ausweitung steuerlicher Kaufanreize durch die US-Regierung kurz vor dem Wochenende angehoben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2023)Mit Material von dpa-AFX