Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (13.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Die Entlassungswelle im Tech-Sektor könnte im kommenden Jahr auch den Google-Mutterkonzern erfassen. Alphabet-CEO Sundar Pichai vermeide bei der Betriebsversammlung Job-Garantien und erste Abteilungen würden bereits restrukturiert. Die Aktie stelle derweil einen mehr als vier Jahre alten Negativ-Rekord ein.Bereits im September habe Pichai auf einer Konferenz durchscheinen lassen, dass für die Erfüllung seines Ziels, Alphabet 20 Prozent effizienter machen zu wollen, auch Entlassungen eine Rolle spielen könnten. Als der CEO nun auf einem All-Hands-Meeting konkret nach diesem Schritt gefragt worden sei, sei seine Antwort gewesen, es sei "schwierig, die Zukunft vorherzusagen", das berichte "Business Insider".Aktuell beschäftige die Google-Mutter rund 174.000 Mitarbeiter. Alleine im laufenden Jahr seien elf Prozent mehr Beschäftigte dazugekommen. Während beispielsweise Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) oder Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) zuletzt Einstellungsstopps und Entlassungen angekündigt hätten, seien Alphabet und Apple bislang die einzigen Konzerne aus der Riege der Big Techs gewesen, die keine derartigen Schritte unternommen hätten.Allerdings seien bei Alphabet bereits erste Abteilungen umstrukturiert worden. So sei zum Beispiel Mitte September etwa die Hälfte der knapp 100 Mitarbeiter des Start-up-Inkubator-Programms "Area 120" aufgefordert worden, sich innerhalb des Konzerns auf andere Stellen zu bewerben.Die nach wie vor nicht ausgeräumten Sorgen vor einer Rezession dürften das Werbegeschäft des Konzerns weiter belasten. Sich vor diesem Hintergrund schlanker aufzustellen, wäre daher der richtige Schritt.Aufgrund des sich zuletzt wieder eingetrübten Chartbilds bleibt DER AKTIONÄR bei Alphabet an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 13.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link