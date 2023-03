Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (09.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Für Eric Sheridan sei Amazon.com einer der Top-Tipps im Internetsektor für den Rest des Jahres. Auch Alphabet gefalle ihm, so der Goldman Sachs-Analyst. Die beiden Aktien hätten die attraktivsten Risikoprofile im Sektor - es gebe eine ganze Mischung von Faktoren, die für steigende Kurse bei Amazon.com und Alphabet sprächen.Sheridan weise in seiner Studie u.a. auf die verbesserten Gewinntrends der Unternehmen hin. Amazon.com und Alphabet hätten das Potenzial, die Margen in jedem wirtschaftlichen Umfeld zu steigern. Amazon.com überzeuge zudem mit einer soliden Umsatzentwicklung.Amazon.com sei für den Rest des Jahres die bessere Wahl, während Alphabet auf längere Sicht stärkere Aussichten habe. "Alphabet gehört zu den allerbesten Unternehmen, die für Techtrends wie KI, AR oder Quantencomputing top positioniert sind", so Sheridan.Sheridans Kursziel für Alphabet: 128 USD. Für Amazon.com sehe der Experte Luft bis 145 USD.Nicht nur für Sheridan seien die beiden Unternehmen Top-Picks im Internetsektor. Bei Amazon.com würden derzeit 55 von 59 Ratings auf "kaufen" lauten. Das Kurspotenzial belaufe sich im Durchschnitt auf 43%.Alphabet würden 46 Analysten zum Kauf empfehlen, fünf würden "halten" sagen. Durchschnittliches Kurspotenzial: 34%.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Aktien von Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link