Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

119,84 EUR +1,37% (06.06.2023, 18:52)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

128,15 USD +1,20% (06.06.2023, 18:41)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome.



Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (06.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe etwas gedauert, bis die Alphabet-Aktie wieder in Schwung gekommen sei. Lange habe das Big-Tech-Papier an dem horizontalen Widerstand bei 109 Dollar geknabbert, bis Mitte Mai KI-Neuigkeiten auf der I/O-Konferenz den Anstoß zum Ausbruch geliefert hätten. Jetzt stehe die Aktie der Google-Mutter erneut vor dem nachhaltigen Bruch einer hartnäckigen Horizontalen.In nur zwei Wochen habe die Alphabet-Aktie Mitte Mai rund 17 Prozent an Wert zugelegt. Nicht nur der oft geprüfte Widerstand bei 109 Dollar sei damit überwunden worden, sondern auch das Augusthoch bei 123,26 Dollar. Seither laufe das Big-Tech-Papier seitwärts in einer gesunden Konsolidierung, die unten im Bereich des August-Hochs unterstützt werde.Auffällig sei dabei, dass die Alphabet-Aktie in den vergangenen Tagen zu Handelsbeginn oft unter hohem Volumen Tageshochs im Bereich von 126,40 und 127,40 Dollar markiert habe, nur um sich sofort wieder zurückzuziehen. Erst am Montag sei es den Papieren auch einige Stunden nach Handelseröffnung gelungen, über dieser Range zu notieren, bevor sie sich am Nachmittag wieder zurückgezogen hätten. Kein Wunder, denn im Bereich von 126,30 Dollar befinde sich erneut ein oft geprüfter Widerstand, der durch die Verlaufstiefs aus dem Frühjahr 2022 gesetzt werde.Ein Durchbruch erscheine jetzt aber wahrscheinlich, denn auch heute ziehe die Alphabet-Aktie über eine Stunde nach Handelseröffnung weiter an. Zuletzt sei es rund 1,3 Prozent auf sogar 127,74 Dollar nach oben gegangen. Gelinge auch auf Schlusskursbasis der Ausbruch, bestehe kurzfristiges Aufwärtspotenzial bis zur Chartmarke bei 131,50 Dollar.Anleger lassen die Gewinne laufen, denn der Tech-Riese kann nicht nur charttechnisch überzeugen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie