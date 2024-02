Börsenplätze Alphabet-Aktie



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

132,76 EUR -3,22% (15.02.2024, 17:52)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

143,095 USD -2,75% (15.02.2024, 17:43)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (15.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Die Alphabet-Aktie sei im frühen US-Handel deutlich unter Druck geraten, nachdem von "The Information" berichtet worden sei, dass OpenAI angeblich an einem Web-Suchprodukt arbeite. Zuletzt hätten die Papiere der Google-Mutter rund 2,7 Prozent verloren.Der Suchdienst könnte teilweise von Microsofts Bing unterstützt werden, habe "The Information" unter Berufung auf eine Person mit Kenntnissen über die Pläne von OpenAI berichtet. Microsoft habe letztes Jahr mehrere Milliarden Dollar in das von Sam Altman geleitete Unternehmen investiert und integriere die KI-Technologie bereits in eine Reihe seiner Produkte und Dienstleistungen, einschließlich seiner Bing-Suchmaschine.Laut dem Bericht sei zudem noch nicht klar, ob das neue "Web-Suchprodukt" getrennt von OpenAIs ChatGPT betrieben werde. Beides wäre denkbar, da bereits heute der Chatbot als komfortable Informationsquelle dienen könne, sofern die gesuchten Informationen nicht jünger seien als die Trainingsdaten des LLMs GPT.Egal wie die neue Web-Suche ausgestaltet werde, dürfte es in direkter Konkurrenz zu Alphabets wichtigstem Produkt stehen. Die Google-Suchmaschine sei das Kernprodukt des Konzerns und sei im vergangenen Quartal Milliardenumsätze verantwortlich gewesen. Laut einer Analyse der Bank of America habe Alphabet etwa 150 Milliarden Dollar Umsatz aus Search-Anzeigen generiert und habe weiterhin einen Marktanteil von etwa 90 Prozent am Suchmaschinen-Markt.Dass Google verstärkter Konkurrenz im Web-Search-Geschäft ausgesetzt sei, wäre zudem nichts Neues. Und selbst Microsofts jüngste Fortschritte bei der Entwicklung von KI-basierten Suchdiensten, die durch die enge Zusammenarbeit mit OpenAI erzielt worden seien, habe nichts an der dominanten Stellung von Google mit rund 90 Prozent Marktanteil geändert.Die erste Reaktion an der Börse wirke daher übertrieben. DER AKTIONÄR bleibt weiterhin von der Alphabet-Aktie überzeugt, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link