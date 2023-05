Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Alphabet-Aktie



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

113,72 EUR +0,11% (22.05.2023, 13:41)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

122,76 USD -0,06% (19.05.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (22.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) weiterhin zu kaufen.Das Highlight der soliden Q1-Zahlen sei Googles Cloud-Sparte gewesen, die durch starkes Wachstum geglänzt habe und zum ersten Mal einen operativen Gewinn habe ausweisen können. Beim Thema KI kämen die Dinge ebenfalls klar ins Rollen.Cloud Computing sei die treibende Kraft hinter der nächsten Phase der digitalen Geschäftswelt, in der Unternehmen durch aufkommende Technologien wie generative künstliche Intelligenz, Web3 und das Metaverse neue Wege beschreiten würden. Laut der jüngsten Prognose von Gartner würden die weltweiten Nutzerausgaben für Public-Cloud-Services bis 2023 um 22% auf knapp USD 600 Mrd. US-Dollar ansteigen, gegenüber den knapp USD 500 Mrd. im Vorjahr.Zuletzt hätten sich die Zahlen der Cloud-Sparte äußerst positiv entwickelt: Der Online-Gigant habe im Segment "Google Cloud" einen Umsatz von USD 7,45 Mrd. erzielt, was im Jahresvergleich einem Zuwachs von 28% entspreche. Die noch junge Cloud-Sparte habe im Vorjahr ungefähr 20% des Konzernumsatzes ausgemacht und dieses Quartal das erste Mal einen operativen Gewinn in Höhe von USD 191 Mio. vorweisen können. Im Vorjahresquartal sei an dieser Stelle noch ein operativer Verlust von USD 931 Mio. ausgewiesen worden. Der Blick auf die hochlukrative AWS-Sparte von Amazon signalisiere eindrucksvoll, wohin die Reise gehen könnte.Obwohl Bing's ChatGPT-Integration nach wie vor ein Risiko für Google's Anzeigengeschäft darstelle, würden sich die operativen Margen mit zuletzt knapp 25% weiterhin stabil zeigen. Getragen durch das Basisprodukt Search und die gute Performance der Cloud-Sparte, dürfte in den nächsten Jahren die operative Marge wieder um die Marke von 27% pendeln.Die massiven Neueinstellungen der letzten Jahre würden aktuell einem Realitätscheck unterzogen, wobei der Konzern bereits ein Mitarbeiterabbauprogramm von etwa 12.000 Angestellten angekündigt habe - etwa 6% der Belegschaft.Alphabet habe im Suchmaschinen-Bereich mit Google den absolut dominanten Platzhirsch: So sei Google im Desktop-Suchmaschinen-Markt weltweit mit einem Anteil von 82% an Aufrufen im April 2023 klarer Marktführer gewesen. Mit großem Abstand sei die Suchmaschine Bing mit einem Marktanteil von rund 11% gefolgt. Noch deutlicher voran liege Google im mobilen Suchmaschinen-Markt mit einem Marktanteil von knapp 96% unangefochten auf Platz eins (Quelle: Statista).Das Herzstück würden weiterhin die Google Services bleiben: Zusammengefasst handle es sich hierbei vorwiegend um die Produkte Google Suchmaschine, Youtube und Play Store. Knapp 80% des Konzernumsatzes würden in diesem Segment erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal habe der Konzern aufgrund der Zurückhaltung der Unternehmen bei Online-Werbung mit Blick auf den operativen Gewinn aber einen Rückgang hinnehmen müssen.Googles (verspätete) Antwort auf ChatGPT heiße Bard. Der Bot basiere auf LaMDA, einem Sprachmodell für Dialog-Anwendungen, und solle im Gegensatz zur Konkurrenz auch mit den aktuellsten Daten gespeist werden. Bard sei im Gegensatz zu den gängigen Chatbots auf das Kernprodukt von Google ausgerichtet, nämlich die Websuche. Es werde darauf abgezielt, mehr Antworten in natürlicher Sprache anstelle von Schlüsselwörtern zu generieren. In einer ersten Phase sei dieser dialoggesteuerte Dienst an ausgewählte Testuser ausgerollt worden und befinde sich daher noch in einem Beta-Stadium. Wie sehr sich dieses KI-gestützte Tool monetarisieren lasse, ohne die Werbeeinnahmen der Standard-Suche zu kannibalisieren, werde sich noch zeigen.Sowohl die USA als auch Europa seien bestrebt, die Marktmacht von Big-Tech Unternehmen einzudämmen. In der EU seien dafür der "Digital Markets Act" (DMA) und der "Digital Services Act" (DSA) auf dem Weg gebracht worden, wobei diverse Datenerhebungen sowie Benennungsverfahren 2023 stattfänden und sich somit die volle Wirksamkeit der Gesetzespakete wohl erst Anfang 2024 entfalten dürfte. Zudem liebäugele die EU-Kommission auch noch mit einer Art "Daten-Maut", wodurch die großen Digital-Konzerne für den verursachten Datenverkehr zur Kasse gebeten werden könnten. Mögliche Ausgestaltungen seien bislang aber noch nicht kolportiert worden.Zu Beginn des KI- und Chatbot-Hypes sei der Markt etwas unsicher gewesen, ob Google in der Lage sei, mit seinen Produkten an dem neuen Trend zu partizipieren. Der Wettbewerb habe von allen Seiten zugenommen, da Unternehmen wie Microsoft mittels der Bing-Integration von ChatGPT eine ernste Konkurrenz darstellen und somit das Potenzial aufweisen würden den Wettbewerbsvorteil von Google zu gefährden. Googles Antwort sei mit Bard relativ zeitnah erfolgt, habe aber bei der Vorstellung noch eklatante Schwächen im Vergleich zur Konkurrenz aufgewiesen. Bereits erfolgte Verbesserungen von Bard sowie die bislang relativ stabilen Marktanteile bei der Internetsuche hätten wieder einen deutlichen Vertrauenszuwachs der Anleger:innen mit sich gebracht, was sich auch in der starken Kursperformance von knapp 40% seit Jahresbeginn widerspiegele.Auch wenn die Zurückhaltung in den weltweiten Marketingabteilungen aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten (immer noch hoher Inflationsdruck, stark angehobenen Zinsen sowie Rezessionssorgen etc.) einen kurzfristigen Gegenwind erzeugen würden, so würden die relativ früh einsetzenden Kosteneinsparungen sowie die dominante Marktposition der Google-Suchmaschine genügend Rückhalt bieten, um bei der im kommenden Jahr erwarteten zyklischen Erholung klar profitieren zu können. Zudem zeige sich auch, dass der Trend in Richtung digitaler Werbung ungebrochen ist und auch die Cloudsparte sowie die erst am Anfang stehenden KI-Systeme scheinen noch deutliches Wachstumspotenzial vor sich zu haben, so die Analysten der RBI.Dementsprechend bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), trotz des aktuell herausfordernden makroökonomischen Umfelds sowie dessen (kurzfristige) Auswirkungen auf den für Alphabet wichtigen Werbemarkt seine aktuelle Kauf-Empfehlung für die Aktie. Aufgrund der positiven Zukunftsaussichten erhöhe Andreas Schiller sein bisheriges Kursziel auf USD 136. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 22.05.2023)