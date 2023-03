Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (22.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Fast vier Monate nach der Veröffentlichung von ChatGPT sei nun auch Googles Konkurrenz-Produkt Bard für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Beta-Version des Chatbots solle dem Konzern wichtiges Feedback von Nutzern liefern, sei bislang jedoch nur in abgespeckter Form und regional beschränkt verfügbar.Ab sofort könnten Personen in den USA und Großbritannien den Chatbot nutzen - beziehungsweise sich auf einer Warteliste eintragen -, wie das Unternehmen in einem Blog-Post bekannt gegeben habe. Es handele sich dabei um eine Beta-Version, die auf einem sogenannten Large Language Model laufe, einer abgespeckten und optimierten Version von Googles Konversationstechnologie LaMDA.Alphabet wolle den Chatbot explizit nicht als Alternative zur Google Suche verstanden wissen. Dazu passe, dass User unterhalb der Antworten die gestellte Frage direkt googlen könnten. Der Konzern habe aus mehreren Gründen kein Interesse daran, dass Bard als Suchmaschinenersatz genutzt werde.Zum einen seien Anfragen an die künstliche Intelligenz mit höherer Rechenleistung verbunden, die damit deutlich kostspieliger seien, als eine "normale" Google-Suche. Morgan Stanley gehe von zusätzlichen Kosten von rund sechs Milliarden Dollar jährlich aus, würde die Hälfte aller Suchanfragen zukünftig von Bard mit einer 50-Worte-Antwort gelöst.Den Vorteil des sogenannten First Movers im Bereich KI-Chatbots habe Google klar verpasst. Für den Konzern gehe es nun um den Balance-Akt, Bard zügig weltweit auszurollen und gleichzeitig das eigene Werbegeschäft nicht zu stark zu kannibalisieren.Das Chartbild habe sich zuletzt wieder aufgehellt. Vor einem Einstieg sollte jedoch ein Kaufsignal abgewartet werden, wie es die dauerhafte Überwindung des Verlaufshochs bei 107,74 Dollar liefern würde, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse zur Alphabet-Aktie. (Analyse vom 22.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie