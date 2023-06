Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (22.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie der gesamte NASDAQ 100 schwächele die Alphabet-Aktie als Teil der zinssensiblen Technologie-Branche wegen möglicher Zinserhöhungen. Zusätzlich erwäge das Bundeskartellamt, Google wettbewerbsgefährdendes Verhalten zu verbieten. Charttechnisch gebe es nach einer steilen Rally ebenfalls Warnsignale.Das Kartellamt sehe das Produktbündel Google Automotive Services, das Google Fahrzeugherstellern zur Lizensierung anbiete, als Gefahr für die Mitbewerber. Der Grund: Google könnte damit seine Machtposition auf weitere Märkte ausweiten. Nutzer könnten die Dienste Google Maps, Google Play und Google Assistant nicht einzeln nutzen, sondern ausschließlich als Gesamtpaket.Selbst eine Milliardenstrafe wäre für Alphabet keine große Bedrohung, doch aus charttechnischer Sicht sei bei der Aktie eine Verschnaufpause wahrscheinlich. Zwar befinde sich Alphabet immer noch in einem seit März gültigen Aufwärtstrendkanal, doch an der Horizontalen bei 123,28 Dollar habe sie sich immer wieder die Zähne ausgebissen.Bevor der Trend wieder Fahrt aufnehme, müssten Anleger mit einem Test des Supports bei 117,78 Dollar rechnen. Direkt darunter befinde sich der GD50, der ebenfalls unterstützend wirken könnte.Langfristig bleibt "Der Aktionär" weiterhin bullish für den Titel, so David Schenk von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse zur Alphabet-Aktie. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie