Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nicht nur die Quartalssaison erhalte in den USA große Aufmerksamkeit, auch die Veröffentlichung der sogenannten 13F-Formulare sei vielbeachtet. Die nämlich würden Auskunft darüber geben, welche prominenten Fondsmanager und Milliardäre wo zugeschlagen und wo verkauft hätten. Von Alphabet sei vor allem dieser Milliardär überzeugt.Als Form 13F würden die vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht SEC einzureichenden Formulare bezeichnet, in denen institutionelle Anleger Positionen mit einem Wert von über 100 Mio. Dollar melden müssten.Dabei müsse bei neuen Positionen nicht nur die Größe angezeigt werden, sondern bei bereits bestehenden Investments auch die Veränderung dokumentiert werden. Das erlaube es, die Investments von prominenten US-Milliardären und Fondsmanagern minutiös nachzuverfolgen.Die Abgabefrist für das zweite Quartal, also für den Zeitraum zwischen dem 01. April und 30. Juni, sei am vergangenen Wochenende abgelaufen. Da die bei der SEC abzugebenden 13F-Dokumente öffentlich einsehbar seien, könne seit gestern nachvollzogen werden, wer wo im zweiten Quartal zugeschlagen habe. Die Papiere von Alphabet hätten sich vor allem bei diesem US-Milliardär großer Beliebtheit erfreut.Kräftig zugeschlagen habe nämlich Bill Ackman mit seinem Fonds Pershing Square. Nach 8,07 Mio. C-Aktien im ersten Quartal habe Ackman seine Beteiligung auf 9,38 Mio. Aktien erhöht. Diese hätten zum Handelsschluss gestern einen Marktwert von 1,24 Mrd. Dollar. Zusätzlich zu den C-Aktien halte Ackman außerdem 2,19 Mio. A-Aktien, dadurch sei Pershing Square, sofern der Fond seit dem 30. Juni nicht verkauft habe, mit insgesamt 1,5 Mrd. Dollar in Alphabet investiert.Als Verkäufer seien im zweiten Quartal auch Daniel Loeb mit Third Point und Stan Druckenmiller aufgefallen. Bei Third Point habe man die Position gegenüber dem ersten Quartal um gut zwei Drittel auf 1,43 Mio. Aktien reduziert, Druckenmiller sei mit seinem Family Office sogar ganz ausgestiegen.Der Blick in den Chart offenbare aber, dass die Entscheidung zum Verkauf zu früh erfolgt sei. Coleman, Loeb und Druckenmiller hätten seit ihrem Ausstieg jede Menge Geld auf dem Tisch liegen lassen und könnten nach dem bärenstarken Quartalsbericht und dem Verkaufserfolg der Pixel-Smartphones versucht sein, wieder einzusteigen und ihre Positionen zurückzukaufen.Mit seinem kräftigen Zukauf scheine Bill Ackman gegenüber seinen Kollegen bislang das bessere Gespür gehabt zu haben. Angesichts der zahlreichen Wachstumskatalysatoren und der fairen Bewertung spreche bei Alphabet fundamental mehr für weiter steigende Kurse.Anleger tun es Ackman gleich und bleiben in die laufende Empfehlung von "Der Aktionär" investiert. Wer noch nicht zugegriffen hat, sollte Rücksetzer für einen Einstieg nutzen - ähnliches könnten auch die Fondsmanager und Milliardäre, die im zweiten Quartal verkauft haben, im Sinn haben, so Max Gross. (Analyse vom 15.08.2023)