Die Aktien von Alphabet (GOOGL.US) würden sich in einem Aufwärtstrend bewegen, und der Kurs sei vor kurzem an dem durch die Andrews-Gabel und den gleitenden 200-Session-Durchschnitt auf dem H4-Intervall definierten unteren Kurskanal abgeprallt. In der Nähe von 118 USD sollte man nach einer wichtigen kurzfristigen Unterstützung für die Aktien des Unternehmens Ausschau halten. Wenn diese Eilmeldung erfolge, werde das Basisszenario zu einem Test des 38,2-Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle vom Herbst 2022 bei 111 USD. Auf diesem Niveau sehe man auch lokale Höchststände vom September 2022. (Quelle: xStation5)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Bericht steht bevor - Wird Google seine Vormachtstellung in der "neuen KI-Zeit" halten? AktiennewsDer Technologieriese Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) wird heute, nach der Wall Street Session, die Ergebnisse des 2. Der Markt wird auf die Entwicklung der KI achten, aber auch auf die Werbeeinnahmen (die Hauptkomponente der Einnahmen des Unternehmens) und die Situation des Google Cloud-Geschäfts, so die Experten von XTB.Das Thema generative KI, an dem Google intensiv arbeite, dürfte die Fantasie und die Erwartungen der Anleger am stärksten beeinflussen. Von zentraler Bedeutung werde auch die Situation des weltweit dominierenden Google-Browsers sein, der sich bei der Suche einem zunehmenden Wettbewerb u.a. durch Microsoft Bing und Opera (OPRA.US) ausgesetzt sehe. Der Bericht werde einer der wichtigsten für Google seit vielen Jahren sein, da die Spekulationen darüber anhalten würden, dass die konkurrierende KI die Dominanz des Google-Browsers im Internetverkehr verringern werde.Analystenschätzungen für Q2:- Umsätze: 72,75 Mrd. USD gegenüber 69,8 Mrd. USD in Q1- Gewinn pro Aktie (EPS): 1,32 USD gegenüber 1,17 USD in Q1- Werbeeinnahmen: 57,45 Milliarden Dollar gegenüber 54,55 Milliarden Dollar in Q1- Google Cloud-Umsatz: 7,83 Milliarden Dollar gegenüber 7,45 Milliarden Dollar in Q1- YouTube-Umsatz: 7,41 Milliarden Dollar gegenüber 6,69 Milliarden Dollar in Q1- Operative Marge: 27,6% gegenüber 25,35% in Q1- Investitionen: 8,01 Milliarden DollarDie Wall Street erwarte erste Anzeichen für eine Erholung im Segment der digitalen Werbeausgaben, wobei die Ergebnisse von Google die Stimmung der Aktien von werbebasierten Unternehmen wie Meta Platforms (META.US) und Snapchat (SNAP.US) erheblich beeinflussen könnten. Ein wichtiges Thema werde sein, wie sich das grundlegende, zyklische, auf Suchwerbung ausgerichtete Geschäft eines Unternehmens in dem neuen wettbewerbsorientierten KI-Umfeld schlagen werde. Generell gelte, dass das Werbegeschäft sehr empfindlich auf einen möglichen wirtschaftlichen Abschwung reagieren könne. Die vorhandene Stärke der Verbraucher könne eine Erhöhung der Werbebudgets begünstigen - aber wahrscheinlich nicht sprunghaft, da das makroökonomische Umfeld auf lange Sicht unsicher sei.Herausfordernde Zeiten für Google- Die Anleger würden auf die Margen von Google Cloud achten, das zwar nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens gehöre, aber einen beträchtlichen Anteil am Nettoeinkommen habe. Das vorherige Quartal sei für das Cloud-Geschäft recht erfolgreich gewesen. Die Wall Street erwarte auch, dass sich der Stellenabbau von fast 6% (ein Rekord) positiv auf das Nettoergebnis auswirken werde;- Höhere F&E-Ausgaben von Google seien so gut wie sicher, da das Unternehmen seine technologische Vorherrschaft aufrechterhalten wolle - durch Investitionen in Datenserver und andere KI-Infrastruktur. Wie üblich würden die Märkte ihr Augenmerk auf die Prognosen des Unternehmens richten und intensiv analysieren, ob das Unternehmen ein ungünstiges, herausforderndes wirtschaftliches Umfeld erwarte, wie es die künftigen KI-Erträge einschätze und wie es den zweiten Teil des Jahres sehe.- Der Aktienkurs von Alphabet sei seit Jahresbeginn um 36% gestiegen und liege damit immer noch unter dem massiven Anstieg des NASDAQ um 42%. Die Analysten von Bernstein hätten darauf hingewiesen, dass die etwas gedämpften Erwartungen des Marktes an Google zu einer eventuellen dynamischen Erholung beitragen könnten.Die Wall Street erwarte, dass das Unternehmen seinen dominierenden Anteil an den Dienstleistungseinnahmen beibehalten werde, und erwarte Neuigkeiten zu den in der Entwicklung befindlichen KI-Modellen, insbesondere zu Google Bard. Angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sei Google-Gründer Sergey Brin vor kurzem in das Unternehmen zurückgekehrt.