Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

116,12 EUR +0,52% (13.06.2023, 10:31)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

124,35 USD +1,20% (12.06.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (13.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Google stehe bekanntlich im Fokus der EU-Wettbewerbskommission. Bereits drei saftige Milliardenstrafen habe die Behörde dem Internetriesen aufgedrückt. Die nächste könnte schon an diesem Mittwoch folgen - und die vorherigen Strafen sogar übertreffen.Laut einem Bericht von Bloomberg könnten die Wettbewerbshüter am Mittwoch eine formelle Kartellbeschwerde veröffentlichen, die Verstöße im Werbekerngeschäft gegen den Digital Markets Act aufliste. Eine Untersuchung über die Ad-Tech-Praktiken von Google sei von der EU bereits 2021 eingeleitet worden. Die Kommission habe dabei insbesondere geprüft, ob der Zugang von Konkurrenten zu Nutzerdaten für Online-Werbung behindert worden sei.Für derartige Verstöße könnte sich die Strafen auf bis zu zehn Prozent der jährlichen Google-Werbeumsätze belaufen, die 2022 rund 225 Milliarden Dollar betragen hätten. Dass die Kommission diese Spanne jedoch voll ausschöpfe, sei sehr unwahrscheinlich. Allerdings könnte aufgrund der Bedeutung des Werbegeschäfts die Strafe durchaus über den 4,3 Milliarden Euro liegen, die Alphabet wegen der engen Verbindung zwischen dem Android-OS und den Google-Apps zahlen müsse.Rund 8 Milliarden Euro habe Google bereits von der EU-Kommission an Wettbewerbsstrafen kassiert. Eine Summe, die bald ordentlich ansteigen dürfte. Für Anleger gelte jedoch zu bedenken, dass eine Geldstrafe alleine den Aktienkurs wohl kaum bewegen dürfte. Allerdings dürfte Google auch angewiesen werden, ihre Geschäftspraktiken zu ändern - und hier könnten sich langfristige Auswirkungen ergeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie