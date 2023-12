Börsenplätze Alphabet-Aktie



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

129,08 EUR +0,12% (22.12.2023, 14:58)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

141,80 USD +1,53% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (22.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Alphabet sei die Vorweihnachtszeit geprägt gewesen von Rechtsstreitigkeiten - im Streit mit Epic Games habe man eine Niederlage eingefahren und ein US-Kartellverfahren aus dem Jahr 2021 sei durch Millionenzahlungen geschlichtet worden. Dennoch habe die Alphabet-Aktie in der Woche vor den Feiertagen über sechs Prozent zugelegt.Für Fantasie habe zur Wochenmitte ein Insider-Bericht vongesorgt. Die Alphabet-Tochter Google wolle ihre 30.000 Angestellte starke Werbe-Sparte überarbeiten, habe es dort geheißen. Von Kündigungen sei in dem Bericht zwar nicht die Rede gewesen, allerdings wolle das Management künftig verstärkt auf das maschinelle Lernen (also die KI) setzen, um Kunden zu helfen, automatisiert die Anzeigen auf Suchmaschine, YouTube und Co zu kaufen.Anlegern gefalle die Aussicht auf höhere Margen und die Alphabet-Aktie sei infolge des Berichtes zur Wochenmitte rund 3,5 Prozent gestiegen. Vergessen gewesen seien die schlechten Nachrichten der vergangenen Tage. Wichtig, denn erste Analysten hätten schon Schreckensszenarien gemalt, was passieren könnte, wenn Google nach der Niederlage im Epic-Rechtsstreit und der geschlichteten Kartellklage ihr Play-Store-Geschäftsmodell anpassen würde.Falls andere App-Stores auf Android eingebunden würden, würde beispielsweise laut den Analysten von Wells Fargo bei einem Rückgang Play-Store-Billings in Höhe von 5 Milliarden Dollar das operative Ergebnis des Konzerns um knapp eine Milliarde sinken. Schätzungsweise werde Google im laufenden Geschäftsjahr Billings in Höhe von 38,5 Milliarden Dollar im Play Store erzielen - bei sehr hohen Margen.Die negativen Gewinneffekte, welche die Rechtsstreitigkeiten auf das Geschäftsmodell haben könnten, lägen auf dem Tisch. Positiv, wenn Google anscheinend etwas in der Hinterhand halte, das die Margen an anderer Stelle aufpoliere.Anleger beobachten die Entwicklungen weiter und bleiben vorerst bei der Alphabet-Aktie investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link