So könnte es durchaus Sinn ergeben, am letzten Handelstag des Jahres oder etwas eher Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) oder Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) zu kaufen. Vielleicht sogar der Einfachheit halber einen NASDAQ-ETF. Thomas Gebert vom Anlegermagazin "Der Aktionär" selbst habe in den letzten Tagen ein wenig Alphabet, Amazon.com, Microsoft und Apple gekauft und hoffe jetzt auf einen kleinen Popp im Januar.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Um Steuern zu sparen, verkaufen viele Amerikaner Aktien, die im Minus stehen, kurz vor Jahresende, die so gedrückten Papiere erholen sich im Januar häufig ein wenig, so Thomas Gebert vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwei Dinge seien im Leben wirklich sicher, sage man, die Steuer und der Tod. So könne man sich in der Regel auch auf einen Effekt verlassen, der mit der Steuer zusammenhänge. Aktien, die am Jahresende deutlich gegen Jahresanfang im Minus notieren würden, würden im Januar zumindest eine kleine Erholung erleben. Der Grund basiere auf dem amerikanischen Steuerrecht. Dort könnten realisierte Kursverluste nicht nur gegen realisierte Gewinne im Jahresverlauf bilanziert werden, sondern sie könnten vom normalen Einkommen bis zur Höhe von 3.000 Dollar pro Jahr abgezogen werden und darüber hinaus auch in die Zukunft fortgeschrieben werden.Nachdem die großen NASDAQ-Werte in diesem Jahr regelrecht zusammengefaltet worden seien, stünden nicht wenige Anleger vor der Entscheidung sie schnell vor Jahresende noch zu verkaufen um Steuern zu sparen und eventuell im Januar wieder zurückzukaufen. Selbst wenn diese Anleger sie nicht direkt zurückkaufen würden, würden die durch die Verkäufe gedrückten Kurse andere Anleger anlocken.