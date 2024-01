Am Donnerstag stehe der Höhepunkt der Quartalssaison an. Gleich drei der ganz großen Big Tech-Konzerne würden nämlich nach US-Börsenschluss um 22 Uhr melden. Bei Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) erwarte man im Schnitt eine Steigerung des Gewinns pro Aktie von 0,23 Dollar auf 1,05 Dollar im Jahresvergleich. Die Aktie sei in den letzten zwölf Monaten um 58,25% gestiegen, seit Jahresanfang sind es +6,13%.



Beim Mega Big Tech-Wert Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) würden die Analysten im Schnitt eine Steigerung beim Gewinn pro Aktie von 1,88 Dollar auf 2,10 Dollar erwarten. In den letzten zwölf Monaten habe die Aktie um satte 33,66% zulegen können! Seit Jahresanfang seien es +3,65% gewesen. Die Messlatte liege hoch - mit 192,42 Dollar notiere die Aktie nur gut 6 Dollar unter dem Rekordhoch.



Bei Meta Platforms (ehemals Facebook) (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) erwarte der Markt im Schnitt einen Gewinnsprung von 4,05 Dollar auf 4,98 Dollar pro Aktie. In den letzten zwölf Monaten habe die Aktie um gigantische 167% ansteigen können, seit Jahresanfang um 13,82%. Wohl bei keinem Wert wie Meta liege die Messlatte so enorm hoch.



Insgesamt könne man sagen: Die Big Tech-Konzerne hätten mit ihren kräftigen Steigerungen der Aktienkurse enorm vorgelegt. Die Börse handle immer die Zukunft. Und mit diesen hohen Kursen sei auch die Erwartungshaltung der Börsianer an die bevorstehenden Quartalszahlen enorm hoch. Nur leichte Enttäuschungen bei den Finanzdaten und Aussichten könnten womöglich zu deutlichen Kursverlusten führen, was Intel und Tesla letzte Woche bereits gezeigt hätten.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diese Woche melden die ganz großen Big Tech-Konzerne in den USA ihre Quartalszahlen, als da wären Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta und Apple, so die Experten von XTB.Letzte Woche habe Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) mit mauen Finanzdaten und einem schlechten Ausblick auf das Wachstum beim Autoabsatz enttäuscht. Und Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) habe beim Finanzdaten-Ausblick für das erste Quartal enttäuscht. Beide Aktien hätten mehr als 10 Prozent an Wert verloren! Aber diese beiden Meldungen müssten nicht bedeuten, dass die anstehenden Daten ebenfalls schlecht ausfallen würden.Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) melde Dienstagabend nach Börsenschluss um 22 Uhr deutscher Zeit seine Quartalszahlen. Im Schnitt lägen die Markterwartungen (angepasste Daten) bei einer Steigerung des Gewinns pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr von 2,33 Dollar auf 2,77 Dollar pro Aktie. Die Aktie sei in den letzten zwölf Monaten 66% gestiegen und alleine seit Jahresanfang um 8,9%. Die Hoffnung der Börsianer in gute Zahlen scheine also groß zu sein. Auch nur kleine Enttäuschungen bei den Finanzdaten könnten zu spürbaren Rückschlägen führen.