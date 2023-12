Börsenplätze Alphabet-Aktie



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

127,80 EUR +0,39% (28.12.2023, 14:25)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

141,44 USD -0,97% (27.12.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (28.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Der Aufwärtstrend bei Alphabet halte an und die Aktie habe am Dienstag ein neues Jahreshoch bei 142,68 Dollar markiert. Das Allzeithoch aus dem Januar 2021 bei 151,55 Dollar sei damit nicht mehr weit entfernt. Und glaube man den Analysten, werde es bald übertroffen.Von den 65 Analysten, welche die Alphabet-Aktie laut Bloomberg covern würden, würden 59 den Kauf der Papiere empfehlen. Der Rest sehe in Alphabet eine Halteposition, Verkaufsempfehlungen gebe es keine. Der Konsenszielkurs der Analysten liege bei 154,15 Dollar, was ausgehend vom Mittwochsschlusskurs ein Ertragspotenzial von 9,8 Prozent und ein neues All-Time-High für die Aktie bedeuten würde.Entscheidend für das höhere Kursziel seien die optimistischen Prognosen für das kommende Geschäftsjahr - sowohl für den wichtigen Online-Werbemarkt, welches das Kerngeschäft für Google darstelle, als auch für die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Alphabet selbst.Die Analysten der BofA würden beispielsweise erwarten, dass die weltweite Online-Werbebranche im Jahr 2024 um zwölf Prozent auf 629 Mrd. Dollar anwachsen werde. Als Gründe würden sie das verbesserte makroökonomische Umfeld, die zunehmende Monetarisierung der Kurzvideo-Angebote (z.B. YouTube Shorts) und das zielgenauere Targeting durch den Einsatz von KI nennen.Mit einem erwarteten Umsatzanstieg im kommenden Jahr von 21,7 Prozent auf 40,12 Mrd. Dollar dürfte erneut das Cloud-Geschäft das wachstumsstärkste Segment werden. Ordentlich Wachstum sollte aufgrund des sich erholenden Marktumfeldes aber auch das Kerngeschäft erzielen. Google solle 2024 laut den Schätzungen rund 261,12 Mrd. Dollar verdienen und damit 9,7 Prozent mehr als im Vorjahr.Die Schätzungen für 2024 würden durchaus optimistisch auf die Alphabet-Aktie blicken lassen. DER AKTIONÄR bleibt jedenfalls bei seiner positiven Einschätzung und belässt das Kursziel bei vielversprechenden 170 Euro, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 28.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link