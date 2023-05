Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (16.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Anleger hätten nach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn wieder vorsichtiger agiert. Die wichtigsten Indices hätten am Dienstag überwiegend nachgegeben, wobei vor allem in den letzten Handelsminuten noch einige Verluste hinzugekommen seien. Bestimmendes Thema sei erneut die weitere Entwicklung im Schuldenstreit gewesen. Gegen den Trend seien die großen Tech-Aktien wie Alphabet, Amazon oder NVIDIA gestiegen.Der Dow Jones habe am Ende ein Prozent auf 33.012 Punkte eingebüßt. Für den marktbreiten S&P 500 sei es um 0,64 Prozent auf 4.109,90 Zähler nach unten gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe ein kleines Plus von 0,10 Prozent auf 13.426 Punkte gerettet."Die Tonalität der US-Politik bei dem derzeitigen Streit um die Schuldenobergrenze nimmt an Schärfe zu", habe Marktexperte Andreas Lipkow gesagt. Dies sorge für Verunsicherung an den US-Börsen.Unter den größten Verlierern im Dow seien die Aktien von Home Depot um 2,2 Prozent gefallen. Die Baumarktkette habe ihre Jahresziele gesenkt, nachdem der Umsatz im ersten Quartal stärker als erwartet gesunken sei. Offenbar habe die wirtschaftliche Unsicherheit zu einem Rückgang der Ausgaben von Heimwerkern geführt.Die Papiere von Horizon Therapeutics seien um gut 15 Prozent eingebrochen. Medien zufolge dürfte die US-Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde FTC noch am Dienstag eine Klage einreichen, um den Kauf von Horizon durch den Biopharmakonzern Amgen zu blockieren.An der Index-Spitze hätten die Anteilscheine des Chipherstellers AMD um 4,2 Prozent angezogen. Der PC-Markt bleibe zwar in seiner Korrektur von der Corona-Sonderkonjunktur, habe Stacy Rasgon vom Analysehaus Bernstein Research geschrieben. Der Rückgang sei inzwischen aber "weniger schlimm", es zeichne sich eine gewisse Stabilisierung auf Vor-Corona-Niveau ab. Eine Normalisierung im dritten oder vierten Quartal erscheine plausibel.Zu den Gewinnern hätten auch die Big techs Alphabet (+2,7 Pozent), Amazon (+2,0) und Microsoft (+0,7) gezählt. Auch der E-Autobauer Tesla, dessen Hauptversammlung um 22 Uhr begonnen hat, brachte ein Miniplus von 0,1 Prozent über die Ziellinie, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.05.2023)(mit Material von dpa-AFX)