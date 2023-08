Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Alphabet-Aktie



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

119,50 EUR -0,38% (18.08.2023, 11:34)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

130,46 USD +1,05% (17.08.2023)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (18.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem erneut schwachen Gesamtmarktumfeld hätten sich die Papiere von Alphabet gestern gut behaupten und gegen den allgemeinen Trend leicht zulegen können. Die Aktie habe hierbei von ihrer aktuell hohen Trendstärke profitiert.Egal ob Apple, Microsoft oder Tesla, der aktuelle Rücksetzer am Gesamtmarkt fordere seinen Tribut und lasse reihenweise in diesem Jahr gut gelaufene Titel umkippen. Bislang deutlich gegen den Trend könne sich neben Amazon auch Alphabet behaupten.An einem erneut schwachen Handelstag sei es den Papieren gelungen, zeitweise fast drei Prozent zuzulegen. Alphabet habe davon immerhin ein Prozent, was im NASDAQ 100 bereits für Platz 3 genügt habe, ins Ziel retten können. Der starke Anstieg bei den Anleiherenditen vor allem bei Obligationen am langen Ende der Zinskurve habe vor allem Tech-Werte erneut stark unter Druck gesetzt.Für anhaltendes Kaufinteresse habe einerseits die Neubewertung von Alphabets Chatbot Baird gesorgt. Nachdem dieser nach einem Patzer zu seinem Start noch belächelt und als gegenüber ChatGPT technologisch abgehängt gehandelt worden sei, stehe er nun möglicherweise davor, die Lücke nicht nur zu schließen, sondern ChatGPT auch zu übertreffen.Gleichzeitig sei man bei Alphabet weiter darum bemüht, Kosten zu senken und die Profitabilität zu stärken. So habe das Wall Street Journal gestern berichtet, dass das Unternehmen bis zu 15 Prozent der Stellen bei seiner Gesundheitstochter Verily Life Science streichen wolle, die Rede sei von bis zu 240 Mitarbeitenden.Darüber hinaus habe die Aktie gestern auch von ihrer vergleichsweise hohen relativen Stärke profitiert, insbesondere im Vergleich zum Technologieindex NASDAQ 100. Während dieser auf Tagesbasis inzwischen mit einem RSI von 32 gehandelt werde und damit Schwäche anzeige, könne Alphabet einen Wert von 57 ausweisen. Das zeige trotz der Seitwärtskonsolidierung in den vergangenen Tagen eine vergleichsweise hohe Trendstärke an.Ermüdungserscheinungen oder gar einen Trendbruch zeige Alphabet bislang keine, oberhalb der Kreuzunterstützung aus Aufwärtstrendlinie und 50-Tage-Linie mache die Aktie einen guten Eindruck. Rücksetzer in diesen Bereich seien kurzfristige Einstiegschancen.In einem schwachen Gesamtmarkt seien die Papiere von Alphabet gefragt. Die Aktie profitiere dabei von einer Neubewertung seiner KI-Plattform Gemini, weiteren Bemühungen um die Straffung seiner Finanzen sowie zuletzt auch seiner hohen relativen Stärke.Das qualifiziert die laufende Empfehlung von "Der Aktionär" dafür, sich auch weiter gegen den Gesamtmarkttrend behaupten zu können. Wer noch nicht investiert ist, greift bei Rücksetzern zu, so Max Gross. (Analyse vom 18.08.2023)