Börsenplätze Alphabet-Aktie



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

84,67 EUR +0,28% (21.12.2022, 15:50)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

89,20 USD -0,48% (21.12.2022, 15:35)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (21.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Die Aktie von Alphabet leide bereits seit Monaten unter einem schwächelnden Anlegersentiment. Die großen Sorgen würden dabei unverändert bleiben: eine Rezession, die Werbetreibende würden sparen, was sich womöglich auch aufs Cloud-Geschäft auswirke, Veränderungen beim Werbe-Tracking und der nachlassende Corona-Boom im Play-Store. Immerhin: Die Google-Aktie sei mit einem 23er KGV von 17 historisch günstig.Die günstige Bewertung des Marktführers lasse die Analysten von Evercore in Alphabet sogar einen "Buffett-Kauf" sehen. In einer aktuellen Studie vom Mittwoch schreibe Evercore-Experte Mark Mahaney, dass die Aktie hochattraktiv für langfristig orientierte Investoren sei.Mahaney schreibe, dass das Unternehmen "stark von seinem sehr profitablen Suchmaschinen-Kerngeschäft profitiert. Dadurch kann es problemlos in andere Bereiche investieren". Er sehe einige Möglichkeiten zur Wertsteigerung und zur Reduzierung der Verluste bei anderen Tätigkeiten. Dazu gehöre die Ausgliederung oder der Verkauf der Waymo-Sparte für autonomes Fahren sowie aggressivere Aktienrückkäufe.Doch auch Evercore sehe die aufziehenden Schwächen im Bereich der Online-Werbung und kappe die Umsatzschätzungen für 2023 und 2024 um jeweils fünf Prozent. Beim operativen Gewinn würden die Analysten sogar noch einen Schritt weiter gehen und ihre Prognosen für die kommenden beiden Jahre um jeweils neun Prozent senken.Langfristig halte die Alphabet-Aktie auch nach Ansicht des "Aktionär" noch reichlich Potenzial für Anleger bereit. Bevor jedoch wieder auf den Online-Riesen gesetzt werde, sollte absehbar sein, wie stark das Werbegeschäft unter einer möglichen Rezession leiden könnte.Zudem sollten Anleger auf eine Trendwende im Chart oder zumindest eine sich abzeichnende Bodenbildung warten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link