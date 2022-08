Kursziel

Alphabet-Aktie

(USD) Rating

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 186,00 Strong buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 03.08.2022 160,00 Overweight Wells Fargo Advisors Brian Fitzgerald 27.07.2022 150,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 27.07.2022 150,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 27.07.2022 145,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 27.07.2022 143,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 27.07.2022 140,00 Buy Citigroup Ronald Josey 27.07.2022 140,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 27.07.2022 140,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 27.07.2022 140,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 27.07.2022 135,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 27.07.2022 132,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 27.07.2022 130,00 Buy Jefferies Brent Thill 27.07.2022 113,00 Market-perform Itau BBA Thiago Kapulskis 26.07.2022

Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

116,16 EUR +1,66% (10.08.2022, 17:04)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

115,62 EUR +1,30% (10.08.2022, 16:49)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

119,61 USD +2,56% (10.08.2022, 16:50)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (10.08.2022/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der A-Aktie des Big-Tech-Unternehmens Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 186,00 USD oder 113,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 26. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2022 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 26. Juli berichtete, habe der Google-Mutterkonzern Alphabet das vergangene Quartal mit einem Gewinnrückgang abgeschlossen. Der Überschuss sei im Jahresvergleich von 18,5 auf 16 Milliarden Dollar gesunken, wie der Internet-Riese am 26. Juli nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Der Umsatz habe unterdessen um 13 Prozent auf 69,7 Milliarden Dollar (68,9 Mrd. Euro) zugelegt.Der wichtigste Bereich des Konzerns - das Werbegeschäft von Google - sei im Jahresvergleich um 11,6 Prozent auf 56,3 Milliarden Dollar gewachsen. Mit der hohen Inflation und der schwächelnden Wirtschaft zeichne sich ein Abschwung bei Online-Werbeausgaben ab, da Unternehmen auf die Kostenbremse treten würden. Bei der Video-App Snapchat habe sich das mit der bisher langsamsten Wachstumsrate bemerkbar gemacht. Eine Frage sei, ob auch die beiden Giganten Google und Facebook die Abkühlung zu spüren bekämen - oder ihre Größe und Effizienz sie für Werbekunden gerade in der aktuellen Situation attraktiver mache.Das Geschäft mit Werbung im Umfeld von Googles Internet-Suche sei um 13,5 Prozent auf rund 40,7 Milliarden Dollar gewachsen. Die Erlöse auf der Video-Plattform YouTube legten um 4,8 Prozent auf gut 7,3 Milliarden Dollar zu, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, hat Ivan Feinseth, Analyst vom Investmenthaus Tigress Financial Partners, am 3. August mit 186 USD das höchste Kursziel in Aussicht gestellt. Das Votum für den Titel laute weiterhin "strong buy".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Alphabet-Aktie: