Kursziel

Alphabet-Aktie

(USD) Rating

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 180,00 Overweight Barclays - 25.10.2023 174,00 Buy Rosenblatt Securities Barton Crockett 25.10.2023 165,00 Buy Jefferies Brent Thill 25.10.2023 160,00 Buy Needham & Co Laura Martin 25.10.2023 160,00 Outperform Oppenheimer - 25.10.2023 160,00 Outperform Wedbush Securities Scott Devitt 25.10.2023 155,00 Buy Mizuho Securities USA - 25.10.2023 155,00 Outperform TD Cowen - 25.10.2023 153,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 25.10.2023 152,00 Buy Roth MKM - 25.10.2023 150,00 Overweight JP Morgan Douglas Anmuth 25.10.2023 150,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 25.10.2023 150,00 Neutral UBS Lloyd Walmsley 25.10.2023 149,00 Buy BofA Securities Justin Post 25.10.2023 140,00 Outperform JMP Securities - 25.10.2023 - Neutral Monness, Crespi, Hardt & Co. - 25.10.2023

Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

124,40 EUR +0,76% (14.11.2023, 16:52)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

134,9426 USD +2,16% (14.11.2023, 16:38)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (14.11.2023/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der A-Aktie des Big-Tech-Unternehmens Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 180,00 USD oder 140,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 24. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2023 präsentiert.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 24. Oktober berichtete, laufe das Werbegeschäft von Google weiter stark, aber das Wachstum im Cloud-Geschäft im vergangenen Quartal habe die Anleger enttäuscht. Alphabet habe den Umsatz im dritten Quartal um 11 Prozent auf rund 76,7 Milliarden USD (72,4 Mrd. Euro) gesteigert. Das habe die Prognosen der Analysten übertroffen. Im Cloud-Geschäft hätten die Erlöse von gut 8,4 Milliarden USD trotz eines Sprungs von rund 22 Prozent die Markterwartungen verfehlt. Das Werbegeschäft von Google sei um 9,4 Prozent auf 59,65 Milliarden USD gewachsen.Der Quartalsgewinn von Alphabet sei unterdessen im Jahresvergleich um mehr als 40 Prozent auf knapp 19,7 Milliarden USD hochgesprungen. Dazu trug mit rund 760 Millionen USD auch eine Änderung bei den Abschreibungen auf Server und Netzwerktechnik bei, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Barclays: 180 USD. Das "overweight"-Rating wurde bestätigt. Der Q3-Bericht des Internet-Konzerns sei eine klassische "gemischte Tüte" gewesen, wobei die Einnahmen aus der Suche und YouTube die Markterwartungen übertroffen hätten, aber die Margen leicht verfehlt worden seien und das Cloud-Geschäft schlecht abgeschnitten habe, heiße es in einer am 25. Oktober veröffentlichten Studie. Während Letzteres enttäuschend gewesen sei, sei die wichtigste Kennzahl, dass die Suchumsätze schön beschleunigt würden.Die niedrigste Kursprognose für Alphabet kommt dagegen von JMP Securities, wo das "outperform"-Rating bestätigt und das Kursziel von 140 USD genannt wurde. Die Ergebnisse des US-Internetkonzerns für das dritte Quartal seien gemischt gewesen, mit einem Umsatz, der 1% über dem Konsens, und einem Betriebsergebnis, das 1% unter dem Konsens gelegen habe, heiße es in einer am 25. Oktober veröffentlichten Studie. Während die Bereiche Suche und YouTube das Umsatzwachstum deutlich beschleunigt und beide 2% über dem Konsens gelegen hätten, seien die operativen Margen im Bereich Cloud um 180 Basispunkte im Quartalsvergleich auf 3,2% geschrumpft. JMP Securities sei weiterhin der Ansicht, dass Google von KI-Verbesserungen in den Bereichen Suche und Cloud profitiere, während Alphabet in der Lage sei, die linearen TV-Ausgaben in Höhe von 159 Mrd. USD zu erfassen, die mit YouTube auf CTV umgestellt würden.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: