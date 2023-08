Kursziel

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 165,00 Buy Jefferies Brent Thill 26.07.2023 163,00 Buy Rosenblatt Securities Barton Crockett 26.07.2023 160,00 Outperform Evercore ISI - 26.07.2023 160,00 Outperform Oppenheimer - 26.07.2023 160,00 Buy Truist Youssef Squali 26.07.2023 155,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 26.07.2023 155,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 26.07.2023 155,00 Overweight Morgan Stanley - 26.07.2023 155,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 26.07.2023 153,00 Buy Citigroup Ronald Josey 26.07.2023 151,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 26.07.2023 150,00 Overweight JP Morgan Douglas Anmuth 26.07.2023 150,00 Positive Susquehanna Financial - 26.07.2023 150,00 Outperform TD Cowen - 26.07.2023 148,00 Overweight Piper Sandler - 26.07.2023 146,00 Buy BofA Securities - 26.07.2023 146,00 Buy Roth MKM - 26.07.2023 145,00 Overweight KeyBanc Capital Markets - 26.07.2023 145,00 Outperform MoffettNathanson Michael Nathanson 31.07.2023 140,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 17.07.2023 140,00 Buy Needham & Co Laura Martin 26.07.2023 140,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 26.07.2023 138,00 Outperform JMP Securities Andrew Boone 26.07.2023 135,00 Market-perform Sanford C. Bernstein & Co Mark Shmulik 26.07.2023 132,00 Neutral UBS Lloyd Walmsley 26.07.2023



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (09.08.2023/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der A-Aktie des Big-Tech-Unternehmens Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 165,00 oder 132,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 25. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2023 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Juli zu entnehmen ist, könne sich Google weiter auf seine Stärken verlassen: Im vergangenen Quartal habe es deutliche Zuwächse bei Werbung rund um die Internetsuche und bei der Videoplattform YouTube gegeben. Zugleich gebe es Fortschritte im Cloud-Geschäft - und auch die Verluste bei anderen Projekten des Mutterkonzerns Alphabet seien niedriger gewesen als gewohnt.Bei Werbung im Umfeld der Google-Suchmaschine sei der Umsatz im Jahresvergleich von knapp 40,7 auf rund 42,6 Milliarden Dollar gewachsen, wie das Unternehmen am 25. Juli nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Die Anzeigenerlöse bei YouTube hätten von 7,3 auf 7,7 Milliarden Dollar zugelegt. In den vergangenen Quartalen hätten Konjunktursorgen zum Teil die Online-Werbeausgaben gebremst. Jetzt beschleunige sich das Wachstum bei Google wieder.Das Werbegeschäft sorge auch größtenteils für die Gewinne: Es habe ein operatives Ergebnis von 23,45 Milliarden Dollar eingebracht - 8,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Cloud-Geschäft habe operativ ein Plus von 395 Millionen Dollar nach roten Zahlen in Höhe von 590 Millionen im Vorjahresquartal verbucht.Bei den sogenannten "anderen Wetten" wie Robotaxis oder Lieferdrohnen sei der operative Verlust im Jahresvergleich deutlich gesunken: Auf 813 Millionen Dollar von 1,34 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Die langjährige Finanzchefin Ruth Porat werde in einem neu geschaffenen Posten für Investitionen unter anderem in diese Geschäftsbereiche zuständig sein.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Analysehaus Jefferies. Der betreuende Analyst Brent Thill hat das Kursziel für den Titel nach Quartalszahlen von 150 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe im Werbe- und Cloud-Geschäft seine Fähigkeiten bezüglich des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) bewiesen und mit den Bruttoerlösen die Erwartungen übertroffen, habe Thill in einer am 26. Juli vorliegenden Studie geschrieben. Das zweite Halbjahr sollte eine weitere Geschäftsbeschleunigung vom Tief im Schlussquartal 2022 zeigen. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet.Die niedrigste Kursprognose für Alphabet kommt dagegen von der Schweizer Großbank UBS, die die Einstufung für die A-Aktie auf "neutral" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen hat. Die Markterwartungen dürften nach dem guten 2. Quartal etwas steigen, habe Analyst Lloyd Walmsley in seiner am 26. Juli vorliegenden ersten Reaktion geschrieben. Die Aktienbewertung werde aber wohl gedeckelt bleiben, bis die Anleger mehr Vertrauen gewinnen würden in Kosten und Umsätze durch Generative AI, das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: