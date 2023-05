Kursziel

Alphabet-Aktie

(USD) Rating

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 145,00 Outperform Oppenheimer - 26.04.2023 140,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 26.04.2023 135,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 26.04.2023 134,00 Buy Roth MKM - 26.04.2023 132,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 26.04.2023 132,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 26.04.2023 132,00 Buy Rosenblatt Securities - 26.04.2023 130,00 Buy Citigroup - 26.04.2023 130,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 27.04.2023 130,00 Outperform TD Cowen John Blackledge 26.04.2023 130,00 Outperform Raymond James - 26.04.2023 128,00 Buy BofA Securities - 26.04.2023 128,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 26.04.2023 125,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Black 26.04.2023 125,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co - 26.04.2023 123,00 Outperform Robert W. Baird - 26.04.2023 123,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 27.04.2023 122,00 Buy Truist Youssef Squali 26.04.2023 121,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 26.04.2023



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (10.05.2023/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der A-Aktie des Big-Tech-Unternehmens Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 145,00 USD oder 121,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 25. April die Zahlen zum 1. Quartal 2023 veröffentlicht.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. April hervorgeht, habe Google im vergangenen Quartal die Abkühlung des Online-Werbemarktes deutlich zu spüren bekommen. Die Anzeigenerlöse des Internet-Konzerns seien im Jahresvergleich leicht zurückgegangen. Sparmaßnahmen wie der Abbau Tausender Jobs und die Aufgabe von Büroraum hätten beim Mutterkonzern Alphabet zugleich mit Kosten von 2,6 Milliarden Dollar zu Buche geschlagen.Im Kerngeschäft mit Werbung rund um die Websuche hätten die Erlöse um 1,8 Prozent auf 40,36 Milliarden Dollar zugelegt. Bei der Videoplattform Youtube seien die Anzeigeneinnahmen von 6,87 auf 6,69 Milliarden Dollar gesunken.Dank deutlicher Zuwächse im Cloud-Geschäft sei der Konzernumsatz von Alphabet insgesamt um 2,6 Prozent auf 68 Milliarden Dollar (rund 62 Mrd. Euro) gestiegen. Das seien nicht die Wachstumsraten, die Anleger früher gewohnt gewesen seien.Unterm Strich habe Alphabet einen Quartalsgewinn von gut 15 Milliarden Dollar verdient, wie der Konzern am 25. April mitgeteilt habe. Das waren 8,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, ergänzt die dpa-AFX.Die US-Bank J.P. Morgan indes ist am pessimistischsten und hat für Alphabet nach Quartalszahlen ein Kursziel von 121 USD genannt. Die Einstufung wurde auf "overweight" belassen. Die Google-Mutter habe ordentlich abgeschnitten, doch die Resultate änderten nichts Wesentliches am Anlagehintergrund, habe Analyst Douglas Anmuth in einer am 26. April vorliegenden Studie geschrieben. Unter den großen US-Technologietiteln bevorzuge der Analyst den Onlinehändler Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) und die Facebook-Mutter Meta ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ).Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: