Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

103,94 EUR +1,07% (27.09.2022, 09:26)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

103,86 EUR +0,82% (27.09.2022, 09:04)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

98,81 USD -0,36% (26.09.2022)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (27.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: 100er Marke unterboten - ChartanalyseAm 3. Februar 2021 war die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) mit einem Aufwärts-Gap von 7,5% über die runde 2.000er Marke gesprungen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Aktiensplit vom 18. Juli im Verhältnis von 20 zu 1 entspreche dieses Niveau nun der runden 100-USD-Schwelle, die am Freitag per Tagesschluss unterboten worden sei. Im Tief seien die Papiere sogar auf ein neues Jahrestief bei 98,01 USD abgerutscht, womit die Kurse seit dem Hoch vom 15. August jetzt 20% an Wert verloren hätten. Insgesamt sei es für die Notierungen im laufenden Jahr bereits 31,7% nach unten gegangen - allein im September habe die Aktie bislang 9,5% abgegeben.Ausblick: Mit den jüngsten Kursverlusten habe sich auch das Chartbild weiter eingetrübt, denn die Notierungen hätten dadurch die mehrmonatige Seitwärtsphase - die auch als inverse Flagge eingestuft werden könne - nach unten verlassen.Das Long-Szenario: In der Spitze sei die Alphabet-Aktie gestern zwar auf 100,44 USD gestiegen, sei jedoch zum Handelsschluss (-0,4%) wieder unter die 100er Marke zurückgefallen. Der erste Widerstand könne daher momentan bei 100,00 USD festgemacht werden, wobei es für erste zaghafte Erholungsimpulse mindestens zurück über das Mai-Tief bei 102,21 USD und die Volumenspitze zwischen 102,50 USD und 103,00 USD gehen müsste. Gelinge dort der Break, wäre eine Aufwärtsreaktion bis zum Juli- und Juni-Tief bei 104,76 USD bzw. 105,63 USD vorstellbar. Darüber würden anschließend die Juni-Aufwärtstrendgerade (untere Begrenzung der inversen Flagge) und das offene Gap zwischen 109,37 USD und 111,87 USD zusammen mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie (112,16 USD) sowie der mittelfristigen 100-Tage-Linie (112,71 USD) eine massive Barriere bilden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: