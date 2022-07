Börsenplätze Alnylam Pharmaceuticals-Aktie:



Alnylam Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US02043Q1076, WKN: A0CBCK, Ticker-Symbol: DUL, NASDAQ-Ticker-Symbol: ALNY) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Es entwickelt Therapeutika, die auf Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi) basieren. Seine Pipeline umfasst vier Produkte und mehrere RNAi-Therapeutika in der späten und frühen Entwicklungsphase, die auf vier strategische Therapiegebiete (STArs) ausgerichtet sind: Genetische Arzneimittel, kardio-metabolische Krankheiten, hepatische Infektionskrankheiten und ZNS/Augenkrankheiten. Zu seinen RNAi-basierten Medikamenten gehören ONPATTRO (Patisiran), GIVLAARI (Givosiran), OXLUMO (Lumasiran) und Leqvio (Inclisiran).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alnylam Pharmaceutical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alnylam Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US02043Q1076 WKN: A0CBCK, Ticker-Symbol: DUL, NASDAQ-Ticker-Symbol: ALNY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nicht nur CureVac gehe aus patentrechtlichen Gründen gegen mRNA-Player vor, die Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt hätten. Auch der RNAi-Spezialist Alnylam Pharmaceuticals melde Ansprüche an. In einer neuen Klage wolle die Biotech-Gesellschaft Moderna und den Pharma-Riesen bzw. BioNTech-Partner Pfizer belangen.Wie Fierce Pharma berichte, habe Alnylam Pharmaceuticals am gleichen Tag, wo das Patent erteilt worden sei, behauptet, dass Pfizer und Moderna das Patent bei der Herstellung von Covid-19-Impfstoffen verletzt hätten. In den am Dienstag beim US-Bezirksgericht in Delaware eingereichten Klagen erkläre Alnylam Pharmaceuticals, dass sein neu erteiltes Patent eine bestimmte Klasse von Lipid-Nanopartikeln (LNPs) und deren Herstellungsweise abdecke, heiße es auf der Branchenseite.Alnylam Pharmaceuticals strebe Lizenzgebühren aus dem Verkauf der Impfstoffe an. Das Unternehmen wolle die beliebten Covid-19-mRNA-Impfstoffe nicht vom Markt nehmen, so Fierce Pharma weiter.Die Patentstreitigkeiten im mRNA-Sektor würden weitergehen. Ob sich Alnylam Pharmaceuticals durchsetzen könne, würden die weiteren gerichtlichen Entwicklungen zeigen. Wichtiger würden für das Unternehmen die bevorstehenden Studiendaten, die für kräftig Bewegung sorgen sollten. Aufgrund der stattlichen Bewertung von derzeit 17 Mrd. USD rate "Der Aktionär" aktuell von einem Einstieg bei Alnylam Pharmaceuticals ab und bevorzuge im RNAi-Sektor die Papiere des Rivalen Arrowhead Pharmaceuticals. Der Bereich sei in jedem Fall in Bewegung: Erst im November 2021 habe Novo Nordisk den Konkurrenten Dicerna übernommen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer, BioNTech und CureVac.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link