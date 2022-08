Tradegate-Aktienkurs Alnylam Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Alnylam Pharmaceuticals Inc.:



Alnylam Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US02043Q1076, WKN: A0CBCK, Ticker-Symbol: DUL, NASDAQ-Symbol: ALNY) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Es entwickelt Therapeutika, die auf Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi) basieren. Seine Pipeline umfasst vier Produkte und mehrere RNAi-Therapeutika in der späten und frühen Entwicklungsphase, die auf vier strategische Therapiegebiete (STArs) ausgerichtet sind: Genetische Arzneimittel, kardio-metabolische Krankheiten, hepatische Infektionskrankheiten und ZNS/Augenkrankheiten. Zu seinen RNAi-basierten Medikamenten gehören ONPATTRO (Patisiran), GIVLAARI (Givosiran), OXLUMO (Lumasiran) und Leqvio (Inclisiran). (03.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alnylam Pharmaceutical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alnylam Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US02043Q1076 WKN: A0CBCK, Ticker-Symbol: DUL, NASDAQ-Symbol: ALNY) unter die Lupe.Der RNAi-Spezialist Alnylam habe seine langersehnten Ergebnisse aus der APOLLO-B-Studie mit Patisiran zur Behandlung von Patienten mit ATTR Amyloidose mit Kardiomyopathie präsentiert. Diese seien positiv ausgefallen - nach einer Handelsaussetzung schieße der Biotech-Titel um über 55 Prozent nach oben.Die Substanz Patisiran habe demnach den primären Endpunkt mit einer statistisch signifikanten Verbesserung des 6-Minuten-Gehtests im Vergleich zu Placebo nach zwölf Monaten aufgezeigt. Zudem habe Patisiran eine Verbesserung der Lebensqualität gezeigt. Darüber hinaus habe Alnylam ein verträgliches Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil beobachtet.Im Windschatten des RNAi-Spezialisten, welcher in AKTIONÄR-Ausgabe 30/2022 vorgestellt worden sei, würden auch andere Empfehlungen zulegen. Dazu zähle u.a. Arrowhead Pharmaceuticals (ISIN: US04280A1007, WKN: A2AGYB) mit einem Plus von 3,5 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alnylam Pharmaceuticals-Aktie: