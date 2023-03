Böckelmann weise darauf hin, dass Aktien nicht vor einer großen Korrektur stehen müssten - er rate jedoch, blinde Investments in große Indices oder nicht profitable, gehypte Technologiewerte zumindest mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Unverändert gäbe es viele Chancen im Aktienmarkt zu attraktiven Preisen, der Schlüssel zum Erfolg läge aber in der Selektion und Geduld.



Insbesondere das durch jüngst gestiegene Kurse ebenfalls gestiegene Enttäuschungspotenzial könne hier die Gelegenheit zum Einstieg bieten. "Ein Fortschreiben der Rallye qualitativ eher minderwertiger Aktien scheint nur im Fall wieder sinkender Zinsen möglich - diesem Szenario ist aber mit Vorsicht zu begegnen", warne der Experte. Für die Entwicklung einer Preis-Lohn-Spirale sehe Böckelmann - zumindest, wenn den Forderungen der Gewerkschaften gefolgt werde - durchaus Potenzial: "Höhere Lohnniveaus erscheinen angesichts der starken Arbeitsmärkte, die auch durch das Ausscheiden der Babyboomer aus dem Erwerbsleben bedingt sind, wahrscheinlicher". Und weiter: "De-Globalisierung und De-Karbonisierung sorgen parallel für niedrigere Produktivität, was ebenfalls in höhere Preise münden sollte. Aus diesen Gründen erscheinen manche Kritiker der Notenbanken, die deren Zinspolitik für unnötig restriktiv erachten, voreilig und hoffnungsgetrieben. Wo wir bei Inflation und Wirtschaftswachstum tatsächlich landen, wird erst der weitere Jahresverlauf zeigen."



Dabei unterliege zumindest die Inflation offenbar gewissen Ermessensspielräumen. In einer bislang einmaligen Aktion habe das Statistische Bundesamt im Februar rückwirkend den Warenkorb derart geändert, dass die Rekordinflation in Deutschland verschwunden sei. Trotz der Betonung statistischer Notwendigkeiten für diese Maßnahme seien angesichts der zunehmenden Politisierung von Inflation und Geldpolitik auch andere Gründe denkbar.



Auch jüngste Darstellungen des Internationalen Währungsfonds, der von einer Aufhellung der Weltwirtschaft spreche, während zeitgleich vermehrt Unternehmen Investitionen zurückstellen und Mitarbeiter entlassen würden, würden nach Ansicht des Experten in dieses Bild passen. Ferner sei die Anzahl von Insolvenzen signifikant gestiegen. Hoffnung setze Böckelmann auf das Re-Opening Chinas nach der Pandemie, das unverändert als Motor der Weltwirtschaft fungiere. "Das Fragezeichen bleibt uns daher noch eine Weile erhalten, der mehrheitliche Fokus auf Qualität und defensive Stärken ist aus unserer Sicht der richtige Weg", resümiere er. (02.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Die Aktienmärkte setzten im Februar zunächst mehrheitlich ihre positive Entwicklung fort, während sich gleichzeitig Signale einer weltwirtschaftlichen Abkühlung bei längerfristig höheren Zinsen mehrten", stellt Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch, fest.Dieser Widerspruch sei ein Resultat unverändert unsicherer Szenarien bei unterschiedlichen Perspektiven der Marktteilnehmer. Einige Aktienmärkte seien nur noch wenige Prozentpunkte von ihren Allzeit-Höchstständen entfernt und manche Indices - z. B. der deutsche DAX40 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) - würden heute höher notieren als vor der russischen Invasion in die Ukraine und somit höher als vor der Zins- und Zeitenwende. "Vereinzelt ist dies aus relativer Sicht sogar gerechtfertigt, da vor allem europäische Märkte gegenüber den US-amerikanischen unterbewertet schienen. Im Aggregat deutet aber die jüngste positive Entwicklung trotz ihrer statistisch hohen Wahrscheinlichkeit auf eine gewisse Sorglosigkeit der Marktteilnehmer", warne der Experte. Und weiter: "Vor allem die Veränderung struktureller Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft, eine hartnäckige Inflation sowie in der Folge längerfristig höhere Zinsen werden offenbar in einigen Marktsegmenten ignoriert".