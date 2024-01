NYSE-Aktienkurs Ally Financial-Aktie:

Kurzprofil Ally Financial Inc.



Ally Financial Inc. (ISIN: US02005N1000, WKN: A1W2MF, Ticker-Symbol: GMZ, NYSE-Symbol: ALLY) ist ein digitales Finanzdienstleistungsunternehmen, das Finanzprodukte für Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Autofinanzierungen, Versicherungen, Hypothekenfinanzierungen und Unternehmensfinanzierungen. (16.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Ally Financial-Aktienanalyse von der Citigroup:Arren Cyganovich, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Ally Financial Inc. (ISIN: US02005N1000, WKN: A1W2MF, Ticker-Symbol: GMZ, NYSE-Symbol: ALLY) unverändert mit "buy" ein.Arren Cyganovich erwarte, dass die Aussichten für 2024 für Konsumfinanzierungsunternehmen den Konsenserwartungen entsprechen oder diese übertreffen würden. Die Kreditqualität werde wahrscheinlich das Hauptaugenmerk der Anleger sein, da die Forderungsausfälle in der ersten Hälfte des Jahres 2024 oder Mitte des Jahres ihren Höhepunkt erreichen würden, so der Analyst in einer Research Note. Citi sei nach wie vor optimistisch, was die Konsumfinanzierungsaktien angehe, da die immer noch starke Beschäftigung und die strengere Zeichnungspolitik einen Höchststand der Kreditverluste in diesem Jahr unterstützen würden.Arren Cyganovich, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Ally Financial weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 35 auf 46 USD. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze Ally Financial-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ally Financial-Aktie:30,00 EUR -0,13% (16.01.2024, 13:00)