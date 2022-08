Bei einer echten Marktverschiebung bilde nach einer Baisse in der Regel ein neuer Sektor oder eine neue Gruppe von Unternehmen die Speerspitze der Erholung. Dies sei nicht unbedingt dieselbe Gruppe, die den Weg nach unten angeführt habe. So hätten beispielsweise Energietitel im aktuellen Umfeld eine bemerkenswerte Rallye hingelegt. "Ich glaube nicht, dass der Energiesektor den nächsten Bullenmarkt anführen wird", erläutere Mohr.



"Abgesehen davon würde ich die FAANG-Aktien (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) nicht abschreiben, doch der neue Markt wird nicht mehr von einer kleinen Gruppe von Aktien bestimmt werden", meine Mohr. Er werde nicht mehr durch Growth versus Value oder USA versus Rest der Welt gekennzeichnet sein. Diese binären Konzepte würden in diesem neuen Umfeld keinen Sinn mehr machen. Mohr glaube, dass der Markt weniger eindimensional sein werde und dass eine breitere Mischung von Aktien ein Weg aus diesem Abschwung sein könnte.



Sowohl an den Aktien- als auch den Anleihenmärkten zeichne sich jedoch durch die steigenden Zinssätze eine tiefgreifende Veränderung ab. Das bedeute jedoch keine Rückkehr zu einer "Hyperinflation" und extrem hohen Zinssätzen. "Wir leben vielmehr seit Jahrzehnten in einem Umfeld sinkender Zinsen, das die Märkte in hohem Maße begünstigt hat", erläutere Mohr. Das habe sich nun geändert. "Auch wenn der vor uns liegende Weg holprig ist, bietet das breite Kredituniversum den Anlegern zahlreiche Möglichkeiten, durch Bottom-up-Research und Wertpapierauswahl in jedem der vier primären Kreditsektoren - Hochzinsanleihen, Investment-Grade-Anleihen, Schwellenländer und verbriefte Schuldtitel - Mehrwert zu schaffen."



Es sei außerdem wichtig, sich daran zu erinnern, dass höhere Nominalzinsen gut für die Sparer seien. Für jüngere Erwachsene sei dies ein neues Konzept, doch die Boomer seien in einer Welt aufgewachsen, in der die Zinsen ausgereicht hätten, um auf Sparkonten und in Geldmarktfonds eine anständige Rendite zu erzielen. Das sei eine positive Veränderung, denn sie gebe den Menschen ein besseres Gefühl beim Sparen.



Im Laufe der Zeit würden höhere Zinssätze beispielswiese den Anleihenmärkten wieder Erträge bringen - etwas, das in der Ära des leichten Geldes schmerzlich gefehlt habe. Die Bedeutung dieser Verschiebung könne gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. "Anleihen dürften dadurch wieder die Rolle einnehmen, die ihnen zusteht, nämlich die Diversifizierung von Aktienrisiken", so Mohr.



In diesem Sinne sei eine gewisse Inflation eigentlich eine gute Sache. Sie ermögliche es gut positionierten Unternehmen, die Preise zu erhöhen, und führe zu allgemein höheren Löhnen. Das gebe den Menschen ein besseres Gefühl hinsichtlich ihrer Arbeit und ihres Fortschritts.



"Die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Allwetterportfolios ist in jedem Umfeld sinnvoll, ganz besonders aber in diesem", resümiere Mohr. Zu Beginn des Jahres habe er die Anleger daran erinnert, die Bewertungen im Auge zu behalten und sich auf eine Marktkorrektur vorzubereiten. Er habe erwähnt, dass er einen Regenmantel kaufen, ihn aber noch nicht anziehen würde. Wie sich herausgestellt habe, sei es gut gewesen, den Regenmantel griffbereit zu haben. Die Marktvolatilität sei zurückgekehrt, aber das sei kein Grund, sich entmutigen zu lassen.



Die Welt habe sich in der Tat dramatisch verändert, doch für selektive Anleger biete der Wandel auch Chancen. "Mit unserem fundamentalen Bottom-up-Anlageansatz sind wir bei Capital Group gut positioniert, um bestimmte Unternehmen zu identifizieren, die ein starkes Ertragswachstum erzielen können", so Mohr. "Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir die richtigen Mitarbeiter haben, die Entscheidungen auf der Grundlage eines fundierten, unternehmensspezifischen Researchs treffen, das seit jeher die Grundlage unserer langfristigen Anlagephilosophie bildet." (02.08.2022/ac/a/m)







