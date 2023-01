Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BG1100003166



A2DGX9



A4L



Kurzprofil Allterco JSCo:



Allterco (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist ein in Bulgarien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Telekommunikationssektor tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von Mobilfunkdiensten tätig und bietet seine Mobilfunkdienste und -produkte in über 15 Ländern an. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Mobilfunkbetreiber, Medienanbieter, Werbe- und Medienagenturen, staatliche und öffentliche Einrichtungen, Banken und andere Finanzinstitute, Anbieter von mobilen Zahlungsmitteln und andere. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, wie z.B. SMS-Zahlungen, mobile Zahlungen, mobile Portale und andere. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Plattformen an, wie z.B. Smartphone-Anwendungen, SMS-Parking, SMS-Chat, Freizeichentöne (RBT), u.a. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hausautomatisierungssysteme zur Steuerung und Überwachung. (18.01.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Allterco-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der bulgarischen Technologie-Holding Allterco JSCo (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) weiterhin zu kaufen.Allterco habe am Montagnachmittag vorläufige Umsatzzahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr berichtet. Demnach habe das Unternehmen in 2022 insgesamt einen Umsatz von 92,9 Mio. BGN (Bulgarischer Lew) (47,5 Mio. Euro) erzielen können, was einem Wachstum von 56,1% yoy entspreche. Damit habe Allterco die im Dezember zum zweiten Mal erhöhte Guidance umsatzseitig übertroffen. Obwohl zum Ergebnis keine Angaben gemacht worden seien, gehe Kruse hier aufgrund der zuletzt guten Entwicklung ebenfalls von einer Outperformance aus.Grund für die starke Entwicklung zum Jahresende dürfte insbesondere die anhaltende Nachfrage nach Produkten für Energieeffizienz sein, die ebenfalls die erfolgreich abgeschlossene Black Week mit einem Umsatzplus von rund 44% gegenüber dem Wert des Vorjahres beflügelt haben dürfte. Laut den branchenübergreifenden Daten des Zahlungsanbieters Klarna hätten die Erlöse der Black Week in der DACH-Region im Vergleich etwa 14% über dem Vorjahr gelegen.Anfang des Jahres habe Allterco außerdem das Closing der bereits angekündigten Übernahme von 60% des slowenischen IoT-Anbieters GOAP d.o.o. bekannt gegeben. Neben einer marktführenden Position in der Ausrüstung von Kreuzfahrtschiffen mit Steuerungselementen für die Klimatisierung (HVAC) vertreibe das Unternehmen Smart Home-Produkte unter der Marke Qubino auf Basis des Z-Wave-Standards. Allterco beabsichtige die bei den eigenen Produkten unter Beweis gestellte Entwicklungskompetenz dafür zu nutzen, den Verkaufspreis der Qubino-Produkte signifikant zu senken (ca. 30%), ohne dabei das Margenprofil zu belasten. Zudem sollten die Produkte in die Vertriebsstruktur von Shelly integriert und damit der Absatz deutlich gesteigert werden. Insbesondere in den USA dürfte das Produktportfolio im Hinblick auf den dort beliebten Z-Wave-Standard im Bereich Home Security äußerst attraktiv sein.Mit den vorläufig berichteten Zahlen habe Allterco die hohen Ziele für 2022 übertroffen. Die individuellen und marktbedingten Wachstumsperspektiven stimme Kruse für das Jahr 2023 äußerst positiv, in dem er aufgrund der zunehmenden Skaleneffekte ebenfalls von einem Anstieg der Profitabilität ausgehe.Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt daher die Kaufempfehlung mit einem angehobenen Kursziel von 37,00 BGN (zuvor 31,00 BGN). (Analyse vom 18.01.2023)