Kurzprofil Allterco JSCo:



Allterco (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist ein in Bulgarien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Telekommunikationssektor tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von Mobilfunkdiensten tätig und bietet seine Mobilfunkdienste und -produkte in über 15 Ländern an. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Mobilfunkbetreiber, Medienanbieter, Werbe- und Medienagenturen, staatliche und öffentliche Einrichtungen, Banken und andere Finanzinstitute, Anbieter von mobilen Zahlungsmitteln und andere. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, wie z.B. SMS-Zahlungen, mobile Zahlungen, mobile Portale und andere. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Plattformen an, wie z.B. Smartphone-Anwendungen, SMS-Parking, SMS-Chat, Freizeichentöne (RBT), u.a. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hausautomatisierungssysteme zur Steuerung und Überwachung. (11.04.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Allterco-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der bulgarischen Technologie-Holding Allterco JSCo (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) weiterhin zu kaufen.Die Allterco JSCo habe gestern vorläufige Umsatzzahlen für das erste Quartal berichtet, die die Analystenerwartungen übertroffen hätten.Das starke Umsatzwachstum sei erneut von der hohen Nachfrage nach Shelly-Produkten getrieben worden, die in den ersten drei Monaten 2023 mit 63,9% yoy überproportional hätten zulegen können. Damit habe Allterco im ersten Quartal dieses Jahres nur knapp den Halbjahresumsatz aus dem Jahr 2021 unterschritten (28,3 Mio. BGN (Bulgarischer Lew)), was nach Erachten der Analysten die enorme Dynamik in der Geschäftsentwicklung gut illustriere. Zur Ergebnisentwicklung seien keine Angaben gemacht worden. Nach der jüngsten Erholung der Deckungsbeiträge in H2/22 würden die Analysten aber auch hier von einer soliden Entwicklung und einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert ausgehen.Im letzten Conference Call habe das Management bereits angedeutet, die Mittelfrist-Prognose aufgrund der starken Entwicklung in 2022 anheben zu müssen. Nach dem erwartet starken Jahresauftakt werde dies nun noch offensichtlicher. Die bisherige Guidance habe eine Top Line von 122 Mio. BGN bzw. ein Umsatzwachstum von 44% auf Basis der damaligen Erwartung für 2022 vorgesehen (85 Mio. BGN). Obwohl die signifikante Zunahme in Q1 auch der vergleichsweise schwächeren Vorjahresbasis geschuldet sei (Q1/22 +14,6% yoy), würden die Analysten dennoch von einer deutlichen Anhebung der ursprünglichen Guidance für 2023 auf mindestens 135 Mio. BGN ausgehen. Bei der EBIT-Guidance würden sie eine Bestätigung des Margenziels von 24% erwarten, was entsprechend eine Erhöhung der absoluten EBIT-Erwartung für 2023 impliziere. Die Analysten hätten ihre Prognosen entsprechend angepasst.Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, erhöhen daher erneut ihr Kursziel auf nun 42,00 BGN (zuvor: 38,00 BGN) und bestätigen die Kaufempfehlung für die Allterco-Aktie. (Analyse vom 11.04.2023)