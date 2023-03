Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Allterco JSCo:



Allterco (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist ein in Bulgarien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Telekommunikationssektor tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von Mobilfunkdiensten tätig und bietet seine Mobilfunkdienste und -produkte in über 15 Ländern an. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Mobilfunkbetreiber, Medienanbieter, Werbe- und Medienagenturen, staatliche und öffentliche Einrichtungen, Banken und andere Finanzinstitute, Anbieter von mobilen Zahlungsmitteln und andere. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, wie z.B. SMS-Zahlungen, mobile Zahlungen, mobile Portale und andere. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Plattformen an, wie z.B. Smartphone-Anwendungen, SMS-Parking, SMS-Chat, Freizeichentöne (RBT), u.a. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hausautomatisierungssysteme zur Steuerung und Überwachung. (24.03.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Allterco-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der bulgarischen Technologie-Holding Allterco JSCo (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) weiterhin zu kaufen.Allterco habe gestern eine Partnerschaft zur Entwicklung eines eigenen Shelly-Chips in Kooperation mit dem chinesischen Fabless-Halbleiterhersteller Espressif vermeldet. Zudem sei im letzten Conference Call auf CONNECT der Launch eines eigenständigen Shelly-Betriebssystems (OS) bekannt gegeben worden.Die vermeldete Kooperation mit Espressif sehe vor, einen speziellen Mikrocontroller für die Shelly-Geräte zu entwickeln und zu produzieren. Der neue Shelly-Chip werde mehr Speicherplatz haben, um Funktionalitäten wie z.B. die Unterstützung verschiedener Netzwerkprotokolle und Standards (u.a. auch der neue Standard "Matter") zu ermöglichen bzw. zu verbessern. Dies werde die bereits hohe Flexibilität der Shelly-Produkte weiter erhöhen und nach Aussagen des Unternehmens für die Weiterentwicklung der Produkte völlig neue Möglichkeiten eröffnen.Allterco arbeite schon seit einigen Jahren mit Espressif erfolgreich zusammen und habe die Geschäftsbeziehung durch die verkündete Kooperation nun vertieft. Das 2008 gegründete, börsennotierte Unternehmen (Ticker: SHSE:688018) verfüge über Niederlassungen in China, der Tschechischen Republik, Indien, Singapur sowie Brasilien und sei auf Entwicklung modernster drahtloser Kommunikations-, Low Power- und AIoT-Lösungen konzentriert. Die Auslieferung der ersten Shelly-Produkte mit dem neuen Chip sei für Q4 vorgesehen. Nach Erachten der Analysten werde der neue Chip die Attraktivität der Shelly-Produkte nochmals deutlich erhöhen. Gleichzeitig sollte das Deckungsbeitragsprofil der Shelly-Produkte nach Angaben des Managements von Allterco dadurch aber keine nennenswerte Veränderung erfahren.Die kürzlich vermeldeten Schritte zum Ausbau der technologischen Unabhängigkeit würden die bereits starke Wettbewerbsposition von Shelly weiter ausbauen. Zudem erweitere das Unternehmen mit dem eigenen OS sowie den kostenpflichtigen Datenservices in der Shelly-App die Geschäftstätigkeiten um perspektivisch sehr ertragsreiche Leistungsbereiche.Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, bekräftigen daher die Kaufempfehlung für die Allterco-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 38,00 BGN (Bulgarischer Lew). (Analyse vom 24.03.2023)