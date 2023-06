Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Allterco-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Allterco-Aktie:

13,95 EUR +1,09% (22.06.2023, 09:06)



ISIN Allterco-Aktie:

BG1100003166



WKN Allterco-Aktie:

A2DGX9



Ticker-Symbol Allterco-Aktie:

A4L



Kurzprofil Allterco JSCo:



Allterco (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist ein in Bulgarien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Telekommunikationssektor tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von Mobilfunkdiensten tätig und bietet seine Mobilfunkdienste und -produkte in über 15 Ländern an. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Mobilfunkbetreiber, Medienanbieter, Werbe- und Medienagenturen, staatliche und öffentliche Einrichtungen, Banken und andere Finanzinstitute, Anbieter von mobilen Zahlungsmitteln und andere. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, wie z.B. SMS-Zahlungen, mobile Zahlungen, mobile Portale und andere. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Plattformen an, wie z.B. Smartphone-Anwendungen, SMS-Parking, SMS-Chat, Freizeichentöne (RBT), u.a. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hausautomatisierungssysteme zur Steuerung und Überwachung. (22.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Allterco-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der bulgarischen Technologie-Holding Allterco JSCo (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) weiterhin zu kaufen.Nachdem in der vergangenen Woche die ordentliche Hauptversammlung der ehemaligen Allterco JSCo abgehalten worden sei, habe das Unternehmen bereits Ende Mai das Stattfinden einer außerordentlichen HV angekündigt. Diese sei am 19. Juni gefolgt und habe die Umbenennung in die Shelly Group sowie die Schaffung eines Operational Boards zur Folge gehabt.Mit einer Stimmrechtspräsenz von mehr als 75% sei die Hauptversammlung in Sofia abgehalten worden. Im Rahmen der Veranstaltung sei der Bruttodividende in Höhe von 0,23 BGN (Bulgarische Lev) je Aktie zugestimmt worden, die binnen 60 Tage nach HV an die Aktionäre ausgeschüttet werde. Unter Berücksichtigung der eigenen Aktien sei dies gleichbedeutend mit einem Gesamtausschüttungsvolumen von rund 4,2 Mio. BGN. Die wesentlichen zwei Beschlüsse der außerordentlichen HV würden im Folgenden aufgegriffen.Die Umfirmierung in die Shelly Group Plc würden die Aktienanalysten der Montega AG als ersten Meilenstein des Ziels erachten, sich gegenüber den westeuropäischen Kapitalmärkten zu öffnen, was sich mittel- bis langfristig liquiditätsunterstützend auf die Aktie auswirken sollte. Die Entscheidung, den überaus starken und im IoT-Markt präsenten Markennamen Shelly durch die Umbenennung auch in der Außendarstellung in den Vordergrund zu rücken, würden die Aktienanalysten der Montega AG für sinnvoll und zielführend halten. Bei der jetzigen Unternehmensbezeichnung sei jedoch zu beachten, dass der Zusatz "Plc" keinen Rechtsformwechsel darstelle, sondern lediglich als englische Übersetzung der bulgarischen "AD" zu verstehen sei. Weitere Meilensteine dürften in dem avisierten Rechtsformwechsel in eine "SE" sowie dem anschließenden XETRA-Listing liegen.Die Beschlüsse der außerordentlichen HV in Verbindung mit der zuvor konkretisierten Mittelfrist-Guidance, die eine Fortsetzung der Wachstumsstory impliziere, würden nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die Attraktivität des Investment Cases bestärken.Entsprechend hält Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, an seiner Kaufempfehlung und einem unveränderten Kursziel in Höhe von 52,00 BGN für die Allterco-Aktie von fest. (Analyse vom 22.06.2023)