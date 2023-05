Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Allterco-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Allterco-Aktie:

11,90 EUR 0,00% (17.05.2023, 11:30)



ISIN Allterco-Aktie:

BG1100003166



WKN Allterco-Aktie:

A2DGX9



Ticker-Symbol Allterco-Aktie:

A4L



Kurzprofil Allterco JSCo:



Allterco (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist ein in Bulgarien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Telekommunikationssektor tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von Mobilfunkdiensten tätig und bietet seine Mobilfunkdienste und -produkte in über 15 Ländern an. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Mobilfunkbetreiber, Medienanbieter, Werbe- und Medienagenturen, staatliche und öffentliche Einrichtungen, Banken und andere Finanzinstitute, Anbieter von mobilen Zahlungsmitteln und andere.



Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, wie z.B. SMS-Zahlungen, mobile Zahlungen, mobile Portale und andere. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Plattformen an, wie z.B. Smartphone-Anwendungen, SMS-Parking, SMS-Chat, Freizeichentöne (RBT), u.a. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hausautomatisierungssysteme zur Steuerung und Überwachung. (17.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Allterco-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der bulgarischen Technologie-Holding Allterco JSCo (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) weiterhin zu kaufen.Allterco habe gestern Abend erfreuliche Zahlen für den Geschäftsverlauf der ersten drei Monate vorgelegt und in diesem Zusammenhang die FY23-Guidance sowie die mittelfristigen Wachstumsziele bis 2026 kommuniziert. Letztere hätten deutlich über den bisherigen Erwartungen der Analysten gelegen.Das Unternehmen habe im ersten Quartal ein Erlösniveau von 27,7 Mio. BGN verzeichnet, was einer signifikanten Steigerung gegenüber Q1/22 in Höhe von 61% entspreche. Ebenso habe das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal, das von einer forcierten Investitionsoffensive in die Vertriebs- und F&E-Strukturen geprägt gewesen sei, deutlich zugenommen (EBIT: 7,2 Mio. BGN; +59,3% yoy). Aufgrund der vergleichsweise geringen Steuerquote und unwesentlichen Finanzaufwendungen schlage der Großteil des EBIT bis zur Bottom Line durch (Nettoergebnis: 5,9 Mio. BGN; +51,5% yoy).Im Rahmen des Q1-Berichts habe Allterco den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Demnach erwarte die Gruppe Umsatzerlöse von 140,8 Mio. BGN (72 Mio. Euro) sowie ein EBIT von min. 33,2 Mio. BGN (17 Mio. Euro) bzw. eine EBIT-Marge über 23% (zuvor: 122,2 Mio. BGN bzw. 29,7 Mio. BGN). Im Hinblick auf die EBIT-Marge von 26,2% im ersten Quartal erscheine das Margenziel auf den ersten Blick konservativ. Hier müsse allerdings berücksichtigt werden, dass Q4 zwar das erlösseitig stärkste Quartal sei, aber aufgrund der Rabattaktionen in Zusammenhang mit der Black Friday-Woche ein eher unterdurchschnittliches Margenprofil aufweise.Die berichteten Q1-Zahlen würden die operative Stärke des Unternehmens unterstreichen. Für die Analysten wesentlicher sei die Veröffentlichung der Mittelfristziele gewesen, die insbesondere von den jüngsten strategischen Erfolgen profitieren dürfte und einen äußerst attraktiven Wachstumspfad illustriere. Das Delta zwischen aktuellem Kursniveau und dem von ihnen ermittelten fairen Wert je Aktie sei bereits vor Konkretisierung der Guidance nicht gerechtfertigt gewesen und verstärke sich nach Anhebung der Prognosen im DCF-Modell deutlich.So bekräftigen Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung mit einem signifikant höheren Kursziel von 52,00 BGN (Bulgarischer Lew), nach zuvor 42,00 BGN. (Analyse vom 17.05.2023)