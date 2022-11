Tim Kruse, CFA, Analyst der Montega AG, bekräftigt daher die Kaufempfehlung für die Allterco-Aktie mit einem leicht erhöhten Kursziel von 31,00 BGN (zuvor: 28,00 BGN). (Analyse vom 16.11.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Allterco-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Allterco-Aktie:

10,90 EUR -0,91% (16.11.2022, 08:33)



ISIN Allterco-Aktie:

BG1100003166



WKN Allterco-Aktie:

A2DGX9



Ticker-Symbol Allterco-Aktie:

A4L



Kurzprofil Allterco JSCo:



Allterco (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist ein in Bulgarien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Telekommunikationssektor tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von Mobilfunkdiensten tätig und bietet seine Mobilfunkdienste und -produkte in über 15 Ländern an. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Mobilfunkbetreiber, Medienanbieter, Werbe- und Medienagenturen, staatliche und öffentliche Einrichtungen, Banken und andere Finanzinstitute, Anbieter von mobilen Zahlungsmitteln und andere. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, wie z.B. SMS-Zahlungen, mobile Zahlungen, mobile Portale und andere. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Plattformen an, wie z.B. Smartphone-Anwendungen, SMS-Parking, SMS-Chat, Freizeichentöne (RBT), u.a. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hausautomatisierungssysteme zur Steuerung und Überwachung. (16.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Allterco-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der bulgarischen Technologie-Holding Allterco JSCo (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) weiterhin zu kaufen.Allterco habe am Montagabend nach Börsenschluss starke endgültige Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und gestern einen Conference Call abgehalten. Im Vorfeld habe das Unternehmen bereits die Topline-Entwicklung berichtet und die Guidance für das laufende Jahr erhöht.Umsatzentwicklung wie vorab berichtet: Der Umsatz habe im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 116,6% auf 22,1 Mio. BGN (Bulgarischer Lew) gesteigert werden können (MONe: 20,2 Mio. BGN). Neben der starken Entwicklung im B2B hätten sich in Q3 insbesondere die hochpreisigen Energiemanagement-Produkte (EM) einer hohen Nachfrage erfreut, die aufgrund der Energiekrise ggü. dem Vorjahr etwa um den Faktor 10 höher ausgefallen sei. Für das vierte Quartal habe das Unternehmen diverse Initiativen für das traditionell starke Saisongeschäft um Weihnachten vorgesehen, die eine anhaltend positive Entwicklung in Q4 stützen dürften.Ergebnissprung trotz Aufbau von Strukturkosten - Cash Flow durch lieferkettenbedingten WC-Aufbau geprägt: Die Rohertragsmarge habe in Q3 mit einem Wert von 52,9% sowohl gegenüber dem Vorjahr (45,1%) als auch dem Vorquartal (42,9%) gesteigert werden können. Auf Nachfrage bestätigte uns das Unternehmen, dass es aufgrund der Umstellung des ERP-Systems in Q2 zu einigen Vorzieheffekten in der Verbuchung von Materialkosten sowie Währungseffekten kam, welche den Rohertrag in Q2 und Q3 verzerrt haben, so Kruse. Der Analyst gehe davon aus, dass die normalisierte Rohertragsmarge bei ca. 50% gelegen haben dürfte, was auch seiner Erwartung für das vierte Quartal entspreche.Aufgrund der starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Jahr habe das Management die Guidance für 2022 erhöht. So werde nun ein Umsatz in der Bandbreite von 88 bis 90 Mio. BGN und ein EBIT von 19,5 bis 20,5 Mio. BGN erwartet (zuvor: Umsatz von 85 Mio. BGN, EBIT von 18,7 Mio. BGN). Kruse habe seine Prognose aufgrund der stärker als erwarteten Entwicklung in Q3 sowie der positiven Implikationen für Q4 ebenfalls angehoben. Die Jahre 2023 ff. würden neben der stärkeren organischen Performance nun darüber hinaus die Akquisition von QUBINO reflektieren (MONe: Umsatz 6 Mio. BGN in 2023), die im Dezember abgeschlossen werden solle.Die im Conference Call getroffenen Aussagen würden die Erwartung des Analysten eines starken Schlussquartals und einer anhaltenden Dynamik in 2023 untermauern.