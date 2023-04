Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Allterco JSCo:



Allterco (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist ein in Bulgarien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Telekommunikationssektor tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von Mobilfunkdiensten tätig und bietet seine Mobilfunkdienste und -produkte in über 15 Ländern an. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Mobilfunkbetreiber, Medienanbieter, Werbe- und Medienagenturen, staatliche und öffentliche Einrichtungen, Banken und andere Finanzinstitute, Anbieter von mobilen Zahlungsmitteln und andere. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, wie z.B. SMS-Zahlungen, mobile Zahlungen, mobile Portale und andere. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Plattformen an, wie z.B. Smartphone-Anwendungen, SMS-Parking, SMS-Chat, Freizeichentöne (RBT), u.a. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hausautomatisierungssysteme zur Steuerung und Überwachung. (28.04.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Allterco-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der bulgarischen Technologie-Holding Allterco JSCo (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) weiterhin zu kaufen.Wir waren diese Woche mit den beiden Co-CEOs von Allterco in Frankfurt auf Roadshow, so die Aktienanalysten der Montega AG. Die wesentlichen Diskussionspunkte würden im Folgenden aufgegriffen.Current Trading: Das Unternehmen habe bereits vorläufige Umsatzzahlen für das erste Quartal berichtet, nach denen die Top Line in Q1 um 62,2% yoy gewachsen sei. Obwohl in den Gesprächen hierzu keine konkreten Angaben gemacht worden seien, sollte das EBIT aufgrund eines anhaltend vorteilhaften Produktmixes ebenfalls deutlich zugelegt haben. Unter Berücksichtigung der im Jahresverlauf 2022 aufgebauten Strukturkosten würden die Analysten für Q1 jedoch eine leicht unterproportionale Entwicklung im Vergleich zum Umsatz (MONe: +42,5% yoy; EBIT-Marge: 23,5%) erwarten. Das Interesse für neue Shelly-Produkte sei weiterhin ungebrochen. So sei die erste Tranche des in dieser Woche eingeführten Shelly "BLU Button1" nach Angaben des Managements in kürzester Zeit ausverkauft gewesen, was die Analysten als ein positives Signal für die Entwicklung in Q2 werten würden.Wettbewerbsvorteile: In den Gesprächen seien erneut die enormen Vorteile der großen und rasant wachsenden Shelly Community in Kombination mit der offenen Systemarchitektur und der Anpassungsfähigkeit des Unternehmens deutlich geworden. So binde das R&D-Team gezielt technisch versierte und aktive Mitglieder der Community in die Entwicklung und das Testen von Produktneuheiten ein. Community-Mitglieder würden einzelne Entwickler auf Fehler bei den Produkten hinweisen, sodass diese in kürzester Zeit behoben werden könnten. Dieser direkte Austausch sowie die schnelle Reaktionszeit sichern die exzellente Produktqualität, binden die Endkunden an das Unternehmen und ermöglichen so eine Produktentwicklung direkt am Kunden, was das Risiko, die Entwicklungszeit und letztendlich die Kosten erheblich reduziert, so die Analysten der Montega AG. Die hohe Nachfrage nach neuen Shelly Produkten sei nach Erachten der Analysten ein guter Beweis hierfür.Die Analysten der Montega AG kennen wenige Unternehmen, die sich operativ und strategisch so rasant weiterentwickeln und gleichzeitig so profitabel sind wie Allterco. Die Aktienkursentwicklung reflektierte dies ihres Erachtens nicht.Entsprechend bekräftigen Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die Allterco-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 42,00 BGN (Bulgarischer Lew). (Analyse vom 28.04.2023)