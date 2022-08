Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt daher seine Kaufempfehlung für die Allterco-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 28,00 BGN. (Analyse vom 17.08.2022)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Allterco-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der bulgarischen Technologie-Holding Allterco JSCo (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) weiterhin zu kaufen.Allterco JSCo habe gestern Zahlen für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht, die umsatzseitig leicht über und ergebnisseitig leicht unter den Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG ausgefallen seien.Der Umsatz mit den Smart Home-Produkten sowie den Smart Devices der Eigenmarken "Shelly" und "MiKy" habe sich im zweiten Quartal um 39,2% yoy auf 18,6 Mio. BGN (Bulgarische Lev) erhöht und damit wie erwartet eine deutlich beschleunigte Umsatzdynamik gegenüber dem Vorquartal gezeigt (Q1: +14,6% yoy). Dies sei insbesondere auf die hohe Nachfrage nach Produkten für Energieeffizienz und Energiemanagement zurückzuführen, die sowohl die Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG als auch die Erwartungen des Unternehmens übertroffen habe.Die starke Nachfrage nach diesen Produkten habe zu einem partiellen Ausverkauf der bereits ausgedehnten Bevorratung geführt, sodass die betreffende Ware per Luftfracht zu erhöhten Transportkosten habe nachgeordert werden müssen. Zudem habe der verschlechterte EUR/USD-Wechselkurs zu deutlich höheren Bezugskosten geführt. Hinzu sei gekommen, dass das Wachstum im zweiten Quartal vorwiegend von dem B2B-Segment getragen worden sei, welches eine geringere Marge als das B2C-Segment aufweise. Entsprechend sei die Rohertragsmarge um knapp 8%-Punkte yoy zurückgegangen und habe mit 42,9% unter der Erwartung der Aktienanalysten von der Montega AG von 48,0% gelegen.Im gestrigen Conference Call habe das Management die Guidance für Umsatz und EBIT für das laufende Jahr bestätigt. So werde weiterhin von einem Erlöswachstum von 43% ausgegangen. Das EBIT solle aufgrund der deutlich gestiegenen Investitionen in die Vertriebsstruktur dabei das Niveau des Vorjahres erreichen.Wenngleich das zweite Quartal in seinen Nuancen etwas anders ausgefallen sei als von den Aktienanalysten von der Montega AG erwartet, sähen sie Allterco aufgrund der weiter forcierten Vertriebs- und Produktoffensive auf einem guten Weg, um das Wachstum im zweiten Halbjahr weiter zu beschleunigen. Dabei sollten die angekündigten und teils bereits vollzogenen Preiserhöhungen ebenso wie die hohe Kostendisziplin die Erreichung der EBIT-Ziele unterstützen.