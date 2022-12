Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Allterco JSCo:



Allterco (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist ein in Bulgarien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Telekommunikationssektor tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von Mobilfunkdiensten tätig und bietet seine Mobilfunkdienste und -produkte in über 15 Ländern an. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Mobilfunkbetreiber, Medienanbieter, Werbe- und Medienagenturen, staatliche und öffentliche Einrichtungen, Banken und andere Finanzinstitute, Anbieter von mobilen Zahlungsmitteln und andere. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, wie z.B. SMS-Zahlungen, mobile Zahlungen, mobile Portale und andere. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Plattformen an, wie z.B. Smartphone-Anwendungen, SMS-Parking, SMS-Chat, Freizeichentöne (RBT), u.a. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hausautomatisierungssysteme zur Steuerung und Überwachung. (06.12.2022/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Allterco-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der bulgarischen Technologie-Holding Allterco JSCo (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) weiterhin zu kaufen.Allterco habe gestern eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung für die bedeutende Black Friday-Woche vermeldet und folglich die erst kürzlich angehobene Umsatz- und Ergebnis-Guidance am oberen Ende der avisierten Spanne konkretisiert.Mit einem Umsatz von 13,2 Mio. BGN (Bulgarischer Lew) (6,8 Mio. Euro) habe der Umsatz in der Black Week 44% über dem Wert des Vorjahres gelegen. Entsprechend habe das Unternehmen den gesamten saisonal äußerst bedeutenden Aktionszeitraum erfolgreich abschließen können. Rund um den Black Friday seien demnach insgesamt mehr als eine halbe Millionen Shelly-Geräte verkauft worden, wobei das größte Interesse in Deutschland und Italien zu verzeichnen gewesen sei, gefolgt von Spanien, Portugal und Benelux. Infolgedessen habe das Unternehmen die erst kürzlich angehobene Prognose für 2022 am oberen Ende konkretisiert (Umsatz: 90 Mio. BGN, EBIT: 20,5 Mio. BGN). Kruse habe sich bereits zuvor bei diesen Eckwerten positioniert und fühle sich dementsprechend in seiner positiven Sicht auf die Geschäftsentwicklung in 2022 bestätigt.Mit den aktuell verkauften Produkten sowie der Basis aus Q3 (über 7 Mio. Geräte) dürften mittlerweile mehr als 8 Mio. Shelly-Geräte in über 2 Mio. Haushalten weltweit im Einsatz sein. Damit habe Allterco eine der etabliertesten Smart Home-Plattformen weltweit. Ebenso bedeutsam sei aus Sicht des Analysten die aktive und ebenfalls stark wachsende Community der Shelly-Nutzer. So habe beispielsweise die Shelly Support Group auf Facebook mit derzeit 54,4 Tsd. Mitgliedern mehr aktive Teilnehmer als die größte Sonos User Group (31,9 Tsd. Mitglieder). Zusammen mit anderen Nutzer-Foren habe Shelly nach eigenen Angaben derzeit mehr als 100 Tsd. aktive Community-Teilnehmer - dies entspreche einem Zuwachs von mehr als 30 Tsd. in den letzten sechs Monaten.Allterco sei auf bestem Wege, das Jahr mit einer starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung abzuschließen. Der Analyst sehe den Wachstumstrend aufgrund der Netzwerkeffekte sowie des soliden Marktwachstums ungebrochen.Aufgrund der zu erwartenden Skaleneffekte in 2023 ff. hält Tim Kruse, CFA, Analyst der Montega AG, die Bewertung auch nach der jüngsten Kursentwicklung für weiterhin attraktiv und bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die Allterco-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin 31,00 BGN. (Analyse vom 06.12.2022)