ASE-Aktienkurs Allkem-Aktie:

14,94 AUD +15,72% (11.05.2023, 08:10)



ISIN Allkem-Aktie:

AU0000193666



WKN Allkem-Aktie:

A3C8Z7



Ticker-Symbol Allkem-Aktie:

3O10



ASE-Symbol Allkem-Aktie:

AKE



NASDAQ OTC-Symbol Allkem-Aktie:

OROCF



Kurzprofil Allkem Limited:



Allkem Limited (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 3O10, Australian Stock Exchange-Symbol: AKE, NASDAQ OTC-Symbol: OROCF), ehemals Orocobre Limited, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lithiumkarbonat und ein Produzent von Bor. Allkem konzentriert sich in erster Linie auf das operative Lithiumgeschäft und die Erschließung von Lithiumlagerstätten in Argentinien. Es hat drei berichtspflichtige Segmente: Corporate, das Olaroz-Projekt und Borax. (11.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allkem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 3O10, Australian Stock Exchange-Symbol: AKE, NASDAQ OTC-Symbol: OROCF) unter die Lupe.

Der Zusammenschluss zwischen Allkem und Livent sei sinnvoll. Damit entstehe der drittgrößte Lithiumproduzent der Welt. Der Konzern komme auf eine Produktion von rund 250.000 Tonnen Lithium-Karbonat-Äquivalent. Zudem lägen die produzierenden Assets fast alle in Argentinien und die Entwicklungsprojekte in Quebec (Kanada). Bei dem Deal zwischen Allkem und Livent entstünden echte Synergien, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.05.2023)