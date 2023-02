Börsenplätze Allkem-Aktie:



Kurzprofil Allkem Limited:



Allkem Limited (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 0TWH, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF), ehemals Orocobre Limited, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lithiumkarbonat und ein Produzent von Bor. Allkem konzentriert sich in erster Linie auf das operative Lithiumgeschäft und die Erschließung von Lithiumlagerstätten in Argentinien. Es hat drei berichtspflichtige Segmente: Corporate, das Olaroz-Projekt und Borax. (27.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allkem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Allkem Limited (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 0TWH, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Best of Lithium-Index von "Der Aktionär" umfasse derzeit neun aussichtsreiche Lithium-Player. Ein Unternehmen aus dem Index habe jüngst ein sehr gutes Zahlenwerk präsentiert. Dabei handle es sich um den australischen Konzern Allkem.Für das Halbjahr zum 31. Dezember 2022 hätten die Australier jüngst einen Umsatz von knapp 558 Millionen US-Dollar gemeldet, gegenüber knapp 181 Millionen Dollar vor einem Jahr. Der Nettogewinn sei auf etwas mehr als 219 Millionen Dollar explodiert, gegenüber knapp 13 Millionen Dollar im Vorjahr.Zu den starken Ergebnissen habe die Rekord-Halbjahresproduktion in der Olaroz-Lithium-Anlage des Unternehmens in Argentinien beigetragen. Dort habe Allkem eine Umsatzsteigerung um rund 350 Prozent auf 296 Millionen Dollar erzielt.Hohe Wachstumsraten bei den rein elektrischen Fahrzeugen auf der einen Seite und ein knappes Lithium-Angebot auf der anderen Seite sprechen für ein Investment in den Best of Lithium-Index, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.