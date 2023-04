Australian Securities Exchange-Aktienkurs Allkem-Aktie:

11,73 AUD -0,17% (24.04.2023, 08:10)



ISIN Allkem-Aktie:

AU0000193666



WKN Allkem-Aktie:

A3C8Z7



Ticker-Symbol Allkem-Aktie:

0TWH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allkem-Aktie:

OROCF



Kurzprofil Allkem Limited:



Allkem Limited (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 0TWH, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF), ehemals Orocobre Limited, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lithiumkarbonat und ein Produzent von Bor. Allkem konzentriert sich in erster Linie auf das operative Lithiumgeschäft und die Erschließung von Lithiumlagerstätten in Argentinien. Es hat drei berichtspflichtige Segmente: Corporate, das Olaroz-Projekt und Borax. (24.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allkem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 0TWH, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF) unter die Lupe.Der Einbruch des Lithiumpreises habe auch der Allkem-Aktie zugesetzt. Mittlerweile gebe es zarte Tendenzen für eine Trendwende. Die 200-Tage-Linie sei aber vom aktuellen Kursniveau noch relativ weit entfernt. Auch wenn Allkem durchaus eine interessante Story sei, sollten investierte Anleger bei neuer Schwäche ihre Position etwas abbauen. Denn obwohl das australische Unternehmen grundsätzlich in einem langfristigen Wachstumsmarkt unterwegs sei, wachse er nicht o schnell wie gedacht, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.04.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Allkem-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allkem-Aktie:7,18 EUR +1,41% (24.04.2023, 20:32)