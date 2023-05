Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Allkem-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allkem-Aktie:

8,95 EUR +13,43% (10.05.2023, 22:26)



ASE-Aktienkurs Allkem-Aktie:

12,91 AUD +0,62% (10.05.2023, 08:10)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Allkem-Aktie:

9,85 USD +13,56% (10.05.2023, 21:56)



ISIN Allkem-Aktie:

AU0000193666



WKN Allkem-Aktie:

A3C8Z7



Ticker-Symbol Allkem-Aktie:

3O10



ASE-Symbol Allkem-Aktie:

AKE



NASDAQ OTC-Symbol Allkem-Aktie:

OROCF



Kurzprofil Allkem Limited:



Allkem Limited (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 3O10, Australian Stock Exchange-Symbol: AKE, NASDAQ OTC-Symbol: OROCF), ehemals Orocobre Limited, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lithiumkarbonat und ein Produzent von Bor. Allkem konzentriert sich in erster Linie auf das operative Lithiumgeschäft und die Erschließung von Lithiumlagerstätten in Argentinien. Es hat drei berichtspflichtige Segmente: Corporate, das Olaroz-Projekt und Borax. (10.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allkem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 3O10, Australian Stock Exchange-Symbol: AKE, NASDAQ OTC-Symbol: OROCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf die Inflationsdaten für April hätten zur Wochenmitte am US-Aktienmarkt vor allem Technologiewerte freundlich reagiert. Der NASDAQ 100 habe sich bei kräftigeren Schwankungen über den gesamten Handel im Plus gehalten und am Ende des Tages 1,11 Prozent auf 13.347,83 Punkte gewonnen. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen habe nach den Daten etwas abgenommen - gute Nachrichten also für wachstumsstarke Tech-Unternehmen mit hohem Investitions- und Finanzierungsbedarf. Schwergewichte wie Salesforce, Microsoft und Apple hätten am Mittwoch Kursaufschläge von bis zu 1,8 Prozent verbucht.Bei den Standardwerten habe sich die Freude in Grenzen gehalten. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe mit minus 0,09 Prozent auf 33.531,33 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500, der auch viele Tech-Aktien enthalte, habe um 0,45 Prozent auf 4.137,64 Zähler zugelegt.Marktspekulationen über Zinssenkungen der US-Notenbank FED ab Sommer seien aber verfehlt, habe es von der Commerzbank geheißen. Die Inflation habe zwar ihren Höhepunkt überschritten, doch gehe der Rückgang sehr langsam vonstatten. Das unterliegende Inflationsproblem sei nicht gelöst. Von den Experten von Capital Economics habe es geheißen, die Daten dürften die FED wohl nicht dazu bringen, die Zinsen im Juni erneut anzuheben. Andererseits bestehe aber die Gefahr, dass diese doch noch etwas länger als gedacht auf hohem Niveau blieben.Im Fokus hätten am Markt zudem die Papiere des Fintech-Unternehmens Upstart mit einem Kurssprung von mehr als einem Drittel gestanden. Der Kreditvermittler habe im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen und zudem mit einem optimistischen Ausblick für gute Laune bei den Anlegern gesorgt. Trotz der Zurückhaltung seiner Bankpartner im Zuge der US-Regionalbankenkrise habe sich Upstart weitere Mittel langfristig sichern können.Im Lithium-Sektor wolle der australische Konzern Allkem den US-Branchenkollegen Livent übernehmen. Inmitten steigender Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge befinde sich der Sektor damit weiter auf Konsolidierungskurs. Livent hätten 5,2 Prozent höher geschlossen. Die in New York gehandelten Allkem-Papiere hätten um 13,6 Prozent zugelegt.Klar abwärts gegangen sei es dagegen für die Anteile von Airbnb und der Drive-Through-Kaffeekette Dutch Bros. J.P. Morgan habe die Aktien von Dutch abgestuft - der Bericht zum ersten Quartal habe den letzten Ausschlag hierfür gegeben, habe es geheißen. Die Anteile hätten rund 12 Prozent verloren. Der Apartment- und Zimmervermittler Airbnb habe derweil mit einem verhaltenen Geschäftsausblick enttäuscht. Dessen Papiere sackten um fast elf Prozent ab, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2023)(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.