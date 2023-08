Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Allkem Limited (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 3O10, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF), ehemals Orocobre Limited, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lithiumkarbonat und ein Produzent von Bor. Allkem konzentriert sich in erster Linie auf das operative Lithiumgeschäft und die Erschließung von Lithiumlagerstätten in Argentinien. Es hat drei berichtspflichtige Segmente: Corporate, das Olaroz-Projekt und Borax.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allkem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 3O10, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Vorfeld der Aktionärs-Abstimmung zur Fusion mit dem amerikanischen Lithium-Konzern Livent überzeuge der australische Pendant Allkem mit guten Unternehmenszahlen. Ende damit der allgemeine Dornröschenschlaf bei den Lithium-Werten?Zuletzt sei es doch eher sehr ruhig im Lithium-Sektor gewesen, und das obwohl große Lithium-Konzerne wie Albemarle ordentliche Geschäftsergebnisse hätten vorlegen können. Ähnlich gute Zahlen habe Allkem vorgelegt. Für das Ende Juni endende Geschäftsjahr hätten die Australier einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar verbucht, das seien 60 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Nettogewinn habe sich auf knapp 442 Millionen Dollar beziffert, 42 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr.Das Zahlenwerk sei von der Börse honoriert worden, die Aktie habe den Handel in den USA mit einem Kursplus von fünf Prozent beendet.Die guten Unternehmenszahlen seien die beste Eigenwerbung bei den Aktionären für die Fusion mit Livent. Mit der Fusion unter Gleichen würde einer der größten Lithium-Konzern der Welt entstehen. Die guten Geschäftsergebnisse dürften wieder etwas mehr Schwung in den Sektor bringen. Sowohl Allkem - mit Stopp 7,25 Euro und Kursziel 13,15 Euro, als auch Livent - mit Stopp 18,40 Euro und Kursziel 33,40 Euro, seien Empfehlungen von "Der Aktionär".Für Anleger, die noch nicht in dem Sektor investiert sind, eine Möglichkeit eine erste kleine Position über das Indexzertifikat ins Depot zu holen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link